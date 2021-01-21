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Suzuki Swift Hibrit 2020 yılında sınıfının en çok satan otomobili oldu

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye’de temsil ettiği, Suzuki ürün ailesinin Türkiye’deki yeni üyesi Swift Hibrit, 2020 yılını kendi segmentinin hibrit sınıfında lider olarak tamamladı.

Otovitrin 21.01.2021, 10:39 21.01.2021, 10:41
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Suzuki Swift Hibrit 2020 yılında sınıfının en çok satan otomobili oldu

Yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, tüm versiyonlarında standart olarak sunulan ileri güvenlik teknolojileri, sınıfının en donanımlı ve en uygun fiyatlı modeli oluşuyla Swift Hibrit, “B” segmenti hatchback araçlar içerisinde 2020’de sınıfının en çok satan hibrit otomobili oldu. Konuyla ilgili konuşan Suzuki Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Şirin Yurtseven, “Hibrit otomobiller, Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de dizel araçların en büyük alternatifi konumuna geliyor. Özellikle Swift modelimizin yer aldığı B segmenti hatchback sınıfında, artık dizel otomatik modellerin eski hakimiyetinin olmadığını görmekteyiz. Swift Hibrit, Türkiye pazarındaki en donanımlı ve en uygun fiyatlı hibrit model olmasıyla pazarda dizel modellerin yerini almaya başladı ve kısa zamanda beğeni kazandı” ifadelerini kullandı. Yeni yılda, sınıfının en çok satanı Swift Hibrit sahibi olmak isteyenlere, Ocak ayına özel 60 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 9 bin TL takas desteği uygulaması sunuluyor.

Ülkemizde Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki’nin, en sevilen modellerinden Swift’in hibrit versiyonu, Türkiye pazarında ilk kez yerini aldığı 2020 yılını başarıyla geride bıraktı. Üstün güvenlik özellikleri, yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, sınıfının en donanımlı ve en uygun fiyatlı modeli olmasıyla Swift Hibrit, yılı kendi kategorisindeki hibrit otomobiller arasında lider olarak tamamladı. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışa sunulan Swift Hibrit’in başarısı Swift modelinin toplam satışlarına da pozitif ivme kazandırdı, yılık toplam satışın %35’i hibrit versiyon satışlarından elde edildi. Yeni yılda, sınıfının en çok satanı Swift Hibrit sahibi olmak isteyenlere, Ocak ayına özel 60 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 9 bin TL takas desteği uygulaması sunuluyor.

Dizel araçların en büyük alternatifi hibrit!

Swift Hibrit’in Türkiye’de kısa zaman içerisinde elde ettiği başarıyı değerlendiren Suzuki Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Şirin Yurtseven, “Hibrit otomobiller, Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de dizel araçların en büyük alternatifi konumuna geliyor. Özellikle Swift modelimizin yer aldığı B segment hatchback sınıfında, artık dizel otomatik modellerin eski hakimiyetinin olmadığını görmekteyiz. Bu sınıfta sadece birkaç manuel vites seçeneğinde dizel modelleri görebiliyoruz. Swift Hibrit; Türkiye pazarındaki en donanımlı ve en uygun fiyatlı hibrit model olmasıyla pazarda dizel modellerin yerini almaya başladı ve kısa zamanda beğeni kazandı” açıklamalarında bulundu.

Maksimum güvenlik, donanım ve tasarruf Swift Hibrit’te

Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılan Swift Hibrit’te; içten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve fiş şarjına gerek duymayan 12 Volt’luk lityum iyon batarya yer alıyor. Kendi kendini şarj eden hibrit sistem, yakıt verimliliğini daha da artırıyor. Swift Hibrit’in kaputunun altında ise daha fazla yakıt ekonomisi ve daha düşük CO2 emisyon değerleri sunan dört silindirli 1,2 litrelik K12D Dualjet motor yer alıyor. 83 PS güç üreten motor, kombine edildiği CVT şanzıman sayesinde henüz 2.800 d/d’da 107 Nm torku kullanıma sunuyor. Etkili performansı ve yüksek gaz tepkilerine karşın K12D Dualjet motor; NEDC normuna göre sadece 94 gr/km CO2 emisyon değeri ve şehir içinde 100 kilometrede ortalama 4,1litre karma yakıt tüketimi değerine imza atarak, benzinli modeline kıyasla şehir içi kullanımda yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Swift Hibrit’in üstün güvenlik özellikleri arasında ise Adaptif Hız Sabitleme (ACC) Sistemi, Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip Sistemi (LDWS), şerit değiştirme uyarısı, yalpalama uyarısı, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Adaptif Hız Sabitleme (ACC) ve Uzun Far Asistanı (HBA) bulunuyor. Ülkemizde GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının en donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

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