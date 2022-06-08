Suzuki, Pedalların Mücadelesine Destek Olmayı Sürdürüyor!
Suzuki, tüm dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün yaygınlaşan amatör bisiklet yarışları ‘Granfondo’ etkinliklerine desteğini devam ettiriyor. 2022 senesi içerisinde Marmaris’te gerçekleştirilen Boostcamp ve Queens of the Aegean bisiklet etkinliklerinin sponsoru olan Suzuki Türkiye, şimdi de İstanbul Beykoz’da gerçekleştirilecek Turkcell Granfondo İstanbul amatör bisiklet yarışının ana sponsorlarından oldu. 12 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Turkcell Granfondo İstanbul etkinliğinde 6 farklı araçla sporculara destek olacak Suzuki, özel tasarım bir Jimny aracıyla yarış içerisinde kurulacak ‘Fan Zone’da Turkcell Fizy ortaklığıyla katılımcılara ve seyircilere müzik ziyafeti sunacak. Granfondo etkinliğinin gerçekleştirileceği Beykoz’da düzenlenen tanıtım toplantısına Doğan Trend Otomobil Pazarlama Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar ve Bisan CEO'su Ali Orçun Bal katıldı.
Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, bisiklet sporuna verdiği destekleri sürdürüyor. Japon üretici, Boostcamp ve Queens of the Aegean bisiklet etkinliklerinin ardından bu kez İstanbul’da gerçekleşecek Turkcell Granfondo etkinliğine sponsor olarak bisikletçilerin yanında oluyor. 12 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Turkcell Granfondo İstanbul etkinliğinin ana sponsorlarından olan Suzuki Türkiye, 1 öncü hakem aracı, 1 süpürücü araç ve destek araçları olmak üzere toplamda 6 aracıyla bisikletli görsel şölene katkıda bulunuyor.
82 Kilometrelik Suzuki Parkuru
İstanbul Beykoz'un ev sahipliği yapacağı Granfondo etkinliğinde bisikletçiler, 40 kilometrelik kısa parkurun yanı sıra, 82 kilometrelik Suzuki parkurunda pedal çevirecekler. Beykoz Belediye’sinin önünden başlayacak Turkcell Granfondo İstanbul'a yaklaşık 2 bin bisikletçinin katılması bekleniyor. Yarıştan elde edilecek gelirle tüm dünyada savaş mağduru çocuklar için fon oluşturulacak.
Suzuki Jimny ile Müzik Keyfi
Bisiklet sporuna desteklerini sürdüren Suzuki aynı zamanda seyirciler için de yarış keyfini en üst seviyede sunacak. Turkcell Fizy ile yapılacak ortak çalışma ile özel olarak tasarlanan Suzuki Jimny modelinin arka kısmına kurulacak özel DJ kabini ile ‘Fan Zone’da hem zorlu yarışta pedal çevirenlere hem de seyircilere müzik ziyafeti verilecek.
Şampiyon Suzuki Kadın Takımı Yarışacak
Geçtiğimiz sene 17-18 Eylül tarihlerinde Intercity İstanbul Park Formula 1 Pisti’nde düzenlenen 24 Saat Boostrace organizasyonunda kendi klasmanında birincilik elde eden Suzuki Kadın Bisiklet Takımı, Turkcell Granfondo İstanbul’da da boy gösterecek.
Turkcell Granfondo Progamı:
11 Haziran Cumartesi
10.00 Halk Sürüşü
12 Haziran Pazar
08.00 Suzuki Parkuru Startı
08.30 Samsung Galaxy Parkuru Startı
13.00 Ödül Töreni