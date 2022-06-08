Suzuki, Pedalların Mücadelesine Destek Olmayı Sürdürüyor!

Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, bisiklet sporuna verdiği destekleri sürdürüyor. Japon üretici, Boostcamp ve Queens of the Aegean bisiklet etkinliklerinin ardından bu kez İstanbul’da gerçekleşecek Turkcell Granfondo etkinliğine sponsor olarak bisikletçilerin yanında oluyor. 12 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Turkcell Granfondo İstanbul etkinliğinin ana sponsorlarından olan Suzuki Türkiye, 1 öncü hakem aracı, 1 süpürücü araç ve destek araçları olmak üzere toplamda 6 aracıyla bisikletli görsel şölene katkıda bulunuyor.

82 Kilometrelik Suzuki Parkuru

İstanbul Beykoz'un ev sahipliği yapacağı Granfondo etkinliğinde bisikletçiler, 40 kilometrelik kısa parkurun yanı sıra, 82 kilometrelik Suzuki parkurunda pedal çevirecekler. Beykoz Belediye’sinin önünden başlayacak Turkcell Granfondo İstanbul'a yaklaşık 2 bin bisikletçinin katılması bekleniyor. Yarıştan elde edilecek gelirle tüm dünyada savaş mağduru çocuklar için fon oluşturulacak.

Suzuki Jimny ile Müzik Keyfi

Bisiklet sporuna desteklerini sürdüren Suzuki aynı zamanda seyirciler için de yarış keyfini en üst seviyede sunacak. Turkcell Fizy ile yapılacak ortak çalışma ile özel olarak tasarlanan Suzuki Jimny modelinin arka kısmına kurulacak özel DJ kabini ile ‘Fan Zone’da hem zorlu yarışta pedal çevirenlere hem de seyircilere müzik ziyafeti verilecek.

Şampiyon Suzuki Kadın Takımı Yarışacak

Geçtiğimiz sene 17-18 Eylül tarihlerinde Intercity İstanbul Park Formula 1 Pisti’nde düzenlenen 24 Saat Boostrace organizasyonunda kendi klasmanında birincilik elde eden Suzuki Kadın Bisiklet Takımı, Turkcell Granfondo İstanbul’da da boy gösterecek.

Turkcell Granfondo Progamı:

11 Haziran Cumartesi

10.00 Halk Sürüşü

12 Haziran Pazar

08.00 Suzuki Parkuru Startı

08.30 Samsung Galaxy Parkuru Startı

13.00 Ödül Töreni