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Suzuki Pandemi Sürecinde Garantisi Dolan Araçların Garantisini Uzatıyor!

Suzuki Türkiye Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde, pandemi süreci boyunca otomobil ve motosikletlerinin garanti süreleri dolan ve servise gelemeyen Suzuki müşterileri için garanti sürelerini uzatıyor. Bu kapsamda Nisan, Mayıs, Haziran aylarında garantisi dolan Suzuki markalı otomobil ve motosikletler, 18 Temmuz 2020 tarihine kadar garanti kapsamında kalmaya devam ediyor.

Suzuki Pandemi Sürecinde Garantisi Dolan Araçların Garantisini Uzatıyor!

Suzuki Türkiye Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde, pandemi süreci boyunca otomobil ve motosikletlerinin garanti süreleri dolan ve servise gelemeyen Suzuki müşterileri için garanti sürelerini uzatıyor. Bu kapsamda Nisan, Mayıs, Haziran aylarında garantisi dolan Suzuki markalı otomobil ve motosikletler, 18 Temmuz 2020 tarihine kadar garanti kapsamında kalmaya devam ediyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 14:49
2016 Okunma
Suzuki Pandemi Sürecinde Garantisi Dolan Araçların Garantisini Uzatıyor!

Suzuki Türkiye, avantajlı alım kampanyalarının yanında sunduğu hizmetlerle de fark yaratmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle evde kalan kullanıcılara online görüntülü görüşme hizmetiyle destek olan ve Suzuki’m Kapımda uygulamasıyla kullanıcılara evlerinden çıkmadan araç sahibi olmalarını sağlayan Suzuki, mevcut müşterilerini de unutmadı.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde Suzuki, pandemi sürecinde servislere uğrayamayan ve garanti süreleri dolan Suzuki müşterilerinin otomobil ve motosikletleri için ek garanti süresi tanıyor. Bu kapsamda Nisan, Mayıs, Haziran aylarında garantisi dolmuş ve servise getirilememiş Suzuki markalı otomobil ve motosikletler, 18 Temmuz 2020 tarihine kadar garanti kapsamına alındı.

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