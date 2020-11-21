Suzuki 20 yıl aradan sonra MotoGP’de şampiyon!

İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden yapılan yarışta, en yakın rakiplerine 29 puan fark atan genç pilot Mir, üstün performansıyla takıma şampiyonluk sevincini erkenden tattırdı. Team Suzuki Ecstar’ın iki İspanyol pilotu Joan Mir ve Alex Rins tarafından elde edilen tüm sonuçlar ise Suzuki'ye; Pilotlar Şampiyonluğu, Takımlar Şampiyonluğu ve Fabrika Şampiyonluğu olmak üzere üç farklı zafer birden kazandırdı. Bu başarılar, aynı zamanda bu yıl Suzuki Motor Company’nin 100. yılını kutlaması sebebiyle de Suzuki için ayrı bir önem taşıyor. Prömiyer sınıftaki son dünya şampiyonluğunun üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından MotoGP Dünya Şampiyonluğu’na tekrar ulaşan Suzuki, aynı zamanda bu yıl motorsporlarındaki 60 yılı geride bırakmasıyla da bu başarısını kutluyor.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası’nda sezonun 13. mücadelesini, Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir kazandı. İspanya'nın Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden yapılan yarışta, MotoGP üst sınıfında henüz ikinci sezonunu yaşayan Mir üstün bir performans sergileyerek takıma şampiyonluk sevincini erken yaşattı. Son olarak Kenny Roberts Jr’ın 2000 yılında Suzuki’ye şampiyonluk tattırmasının ardından uzun soluklu bekleyişi sona erdiren Mir, böylece 20 yıl aradan sonra MotoGP Dünya Şampiyonluğu unvanını tekrar Suzuki’ye getirdi. Yarış sonunda en yakın rakiplerine 29 puan fark atan Mir, bu sayede kapanış yarışından önce şampiyonluk unvanını da almış oldu. Team Suzuki Ecstar’ın iki İspanyol pilotu Joan Mir ve Alex Rins tarafından elde edilen tüm sonuçlar ise Suzuki'ye; Pilotlar Şampiyonluğu, Takımlar Şampiyonluğu ve Fabrika Şampiyonluğu olmak üzere üç farklı zafer birden kazandırdı.

Şampiyonluk en özel zamanda geldi!

2020 Pilotlar Dünya Şampiyonluğu, 2017 yılında Moto3 sınıfında şampiyon olan Joan Mir için 2. şampiyonluk unvanı olurken, Suzuki’nin ise 16. şampiyonluğu oldu. Mir, tarihte Suzuki ile tüm kategorilerde şampiyonluk kazanan onuncu ve 500cc/MotoGP sınıfında zafere ulaşan yedinci pilot olarak öne çıkıyor. Team Suzuki Ecstar’ın kazandığı şampiyonluk, aynı zamanda bu yıl Suzuki Motor Company’nin 100. yılını kutlaması sebebiyle de Suzuki için ayrı bir önem taşıyor. Prömiyer sınıftaki son dünya şampiyonluğunun üzerinden 20 yıl geçmesinin ardından MotoGP Dünya Şampiyonluğu’na tekrar ulaşan Suzuki, aynı zamanda bu yıl motorsporlarındaki 60 yılı geride bırakmasıyla da bu başarısını kutluyor. Suzuki Ecstar takımı, Suzuki tarihinde Takımlar Dünya Şampiyonası’nı kazanan ilk takım olarak adını tarihe altın harflerle yazdırıyor.

Zor yılda kazanılan zafer

Şampiyonluğu değerlendiren Suzuki Motor Corporation Başkanı Toshihiro Suzuki, zor bir yılda dünyanın en büyük motosiklet yarışı serisi olan MotoGP’yi kazandıklarını belirterek; “2020’de, COVID-19 gölgesinde eşi benzeri görülmemiş ve zorlu bir sezonda MotoGP Dünya Şampiyonası’nı kazandıkları için Team Suzuki Ecstar ve Joan Mir’i tebrik ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca şampiyonluğa inanılmaz katkılar sağlayan ve halen ikincilik için mücadele eden Alex Rins’i de tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Suzuki’nin 100. yıl dönümü ve böylesine unutulmaz bir yılda dünyanın en yüksek motosiklet yarışı serisi olan MotoGP’de şampiyon olduk. Bizim için motosiklet, büyüklerimizin başlattığı ve uzun yıllardır devam eden önemli sektörlerden biri. Suzuki'yi her zaman destekleyen müşterilerimize, hayranlarımıza ve bayilerimize, bizleri destekleyen tüm tedarikçi ve sponsorlara teşekkür ederim. Ekip personelimiz, pilotlar ve dahası bu etkinliği Japonya'dan Miyakoda ve Ryuyo’dan destekleyen tüm personele çok ama çok teşekkür ederim. MotoGP'ye döndüğümüz günden bu yana, çeşitli zorlukların üstesinden gelen, her yıl istikrarlı bir ilerleme kaydeden ve sonunda şampiyon olan takımla gurur duyuyorum” dedi.



2020 MotoGP Dünya Şampiyonası Sıralaması:



1-Joan MIR Suzuki İSPANYA 171

2-Franco MORBIDELLI Yamaha İTALYA 142

3-Alex RINS Suzuki İSPANYA 138

4-Maverick VIÑALES Yamaha İSPANYA 127

5-Fabio QUARTARARO Yamaha FRANSA 125

6-Andrea DOVIZIOSO Ducati İTALYA 125

7-Pol ESPARGARO KTM İSPANYA 122

8-Jack MILLER Ducati AVUSTURYA 112

9-Takaaki NAKAGAMI Honda JAPONYA 105

10-Miguel OLIVEIRA KTM PORTEKİZ 100

11-Brad BINDER KTM RUSYA 87

12-Danilo PETRUCCI Ducati İTALYA 78

13-Johann ZARCO Ducati FRANSA 71

14-Alex MARQUEZ Honda İSPANYA 67

15-Valentino ROSSI Yamaha İTALYA 62

16-Francesco BAGNAIA Ducati İTALYA 47

17-Aleix ESPARGARO Aprilia İSPANYA 34

18-Cal CRUTCHLOW Honda İNGİLTERE 29

19-Iker LECUONA KTM İSPANYA 27

20-Stefan BRADL Honda ALMANYA 18

21-Bradley SMITH Aprilia İNGİLTERE 12

22-Tito RABAT Ducati İSPANYA 10

23-Michele PIRRO Ducati İTALYA 4

24-Lorenzo SAVADORI Aprilia İTALYA