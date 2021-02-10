SUV’UN LİDERİ PEUGEOT TÜRKİYE’DEN ŞUBAT AYINA ÖZEL TÜM MODELLERDE %0 FAİZ AVANTAJI

Şubat ayına özel tüm PEUGEOT’larda aşağıdaki kampanyalar bulunuyor:

Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED arka stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni “Black Pack” seçeneği ile yeni PEUGEOT SUV 3008 ’de 150.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip yeni PEUGEOT SUV 5008 ’de 120.000 TL için 24 ay %0 faiz avantajı

Ö düllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni PEUGEOT SUV 2008 ’de 229.700 TL'den başlayan fiyatlar ve 100.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı

Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile D-Sedan segmentindeki standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508 ’de 250.000 TL için 24 ay %0,99 faiz avantajı ve 5.000 TL akaryakıt hediyesi

Yeni ve etkileyici dijital PEUGEOT i-Cockpit®, panoramik cam tavan ve EAT8 tam otomatik şanzıman ile yeni PEUGEOT 308 ’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229.200 TL'den başlayan fiyatlar ve 120.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı

Güçlü SUV görünümü ve Zenith cam tavan ile segmentinde kuralları değiştiren PEUGEOT Rifter ’da 100.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı sunulurken; üstün yakıt ekonomisi, efektif yükleme hacimleriyle beğeni toplayan PEUGEOT hafif ticari ailesi de %0 faiz avantajıyla sunuluyor.

2020’de yılın otomobili seçilen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergiliyen ve 20 Ocak itibariyle Türkiye’de yollara çıkan olan yeni PEUGEOT 208’de lansmana özel 169.000 TL’den başlayan fiyatlar, 1.2 GT hariç tüm donanımlarda 50.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı sunuluyor.