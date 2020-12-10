SUV’UN LİDERİ PEUGEOT TÜRKİYE’DEN 210. YILINA ÖZEL TÜM MODELLERDE %0 FAİZ AVANTAJI

Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, aslan pençesi LED arka stop lambaları, farklı gövde renkleri ve yeni “Black Pack” seçeneği ile yeni PEUGEOT SUV 3008 ve yedi kişilik oturma kapasitesi, Yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi Dizel motora sahip yeni PEUGEOT SUV 5008 ’de lansman dönemine özel 100.000 TL için 12 ay %0 faiz avantajı