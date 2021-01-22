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SUV’DA LİDER PEUGEOT TÜRKİYE

PEUGEOT Türkiye, 2020 yılında yüzde 5,7 pazar payıyla markalar sıralamasında beşinci sırada yer aldı. 2020’de toplam SUV segmentinin en çok satan markası PEUGEOT olurken, nisan ayında gerçekleştirdiği 3.960 adet satış ve %15 pazar payıyla da markalar sıralamasında nisan ayında birinci sıraya yerleşti. 2020 Ocak ayı sonunda B-SUV segmentinde yeni SUV 2008, aralık ayında C-SUV segmentinde yeni SUV 3008 ve D-SUV segmentinde yeni SUV 5008’i pazara sunarak SUV atağını sürdüren marka, Ocak 2021’de yeni PEUGEOT 208’i tüketicilerle buluşturuyor.

Otovitrin 22.01.2021, 13:36
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SUV’DA LİDER PEUGEOT TÜRKİYE

PEUGEOT Türkiye, 2020’de 772.788 adet ile tamamlanan Türkiye toplam pazarında satışlarını artırma başarısı gösterdi. Marka 2020 yılında 36.589’u binek, 7.085’i hafif ticari olmak üzere toplam 43.674 adet araç satışı gerçekleştirerek yüzde 5,7 pazar payı elde etti ve marka tarihinde son 16 yılın en yüksek satış adedine ulaştı.

Binek araç pazarı satış sıralamasında yüzde 6 pazar payıyla beşinci sırada yer alan PEUGEOT Türkiye, benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan SUV 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan PEUGEOT SUV ailesi ile 25.960 adetlik rekor satış ile 2020 yılında toplam SUV segmentinin lideri oldu.

PEUGEOT Türkiye, sektörde uzmanlaşmış PEUGEOT Professional ekibi ile de hafif ticari araç pazarında yüzde 4,4 Pazar payı ile dördüncü sırada yer aldı. PEUGEOT Türkiye’nin bu başarısında son dönemde güçlendirilen bayi ağı, iyileştirilen satış ve müşteri deneyimi süreçlerinin yanı sıra segmentinde önde gelen Rifter ve farklı yükleme hacimleriyle farklı beklentilere hitap eden Boxer önemli rol oynadı.

PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç yapmış olduğu değerlendirmede: “2020 yılı, dünyada etkisini gösteren pandemi sebebiyle tüm sektörlerde ticaretin ve iş yapış şekillerinin yeniden dizayn edildiği zorlayıcı bir sene oldu. Bu noktada proaktif düşünce yapısı oldukça önem kazandı. Pandemiden önce de dijital altyapımıza ve dış talep sistemimize çok önem veren bir markaydık. Bu bizim için büyük bir avantaj oldu. Özellikle showroomlarımızın kapalı kaldığı dönemde dijital platformlar üzerinden müşterilerimize ulaştık. Tüm olumsuzluklara rağmen kendimize ve teşkilatımıza güvendik; birçok markanın alamayacağı riskleri alarak isabetli bir planlama yaptık, tamamının satılacağını taahhüt ederek yüksek adette ve farklı donanıma sahip otomobilleri Avrupa'dan getirdik. Yürüttüğümüz başarılı süreç neticesinde nisan ayında yüzde 15 pazar payıyla pazar lideri olduk. 2020 yılında satılan yaklaşık 182 bin adet SUV’un 25.960 adedini PEUGEOT SUV ailesi oluştururken, yüzde 14 pay ile tüm yılda toplam SUV segmentinde lider olduk. Koşullara süratle uyum sağlayan bayi teşkilatımız ve tüm stratejik iş ortaklarımız ile bu sonuca ulaştık. Hem PEUGEOT Türkiye çalışanları, hem de büyük bir kısmı evden çalışan bayi teşkilatımız ortamın getirdiği çeşitli zorluklara rağmen büyük bir gayret göstererek bu başarıyı elde ettiler. dedi.

2021 yılında, çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece, pazarın 2020 yılının üzerinde gerçekleşeceğini ön gördüklerini ancak yine de temkinli yaklaştıklarını ileten Anaç; “Kusursuz müşteri deneyimi, müşteri temas noktasındaki dijital süreçlerde teknolojik atılımlar, bayi teşkilatının gelişimi ve stratejik ürün planlama yeni yılda en çok önem verdiğimiz konular olacak. 2021 yılının başında yeni PEUGEOT 208 modelimizi Türkiye pazarına sunuyoruz. Ek olarak bildiğiniz gibi PEUGEOT markası elektrikli otomobiller konusunda çok iddialı. Yurt dışında ‘Seçme Özgürlüğü – Freedom of Choice’ yaklaşımı ile her modelimizin farklı motor seçenekleri tüketiciler ile buluşuyor. Biz bugüne kadar Türkiye ile ilgili planlarımızı altyapı durumuna göre şekillendireceğimizi söylemiştik ve her geçen gün altyapının geliştiğini görüyoruz. Yapılan araştırma çıktıları da Türk tüketicilerinin elektrikli bir araç tercih edeceklerse seçimlerinin PEUGEOT olabileceğini gösteriyor. 2021’in ikinci yarısında bir sürpriz yapabiliriz. dedi.

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