SUV almayı düşünenler için Nissan Qashqai Midnight Edition iyi bir seçenek
Nissan, tasarım değişiklikleri ve ek donanımlarıyla dikkat çeken Qashqai Midnight Edition için sunduğu cazip kampanyasıyla seneyi kapatıyor.
Nissan, bir dizi tasarım değişikliği ve ek donanımlarıyla Qashqai Midnight Edition versiyonunu tanıtmıştı. Kompakt SUV sınıfının yaratıcısı olan ve hem bireysel hem de aile kullanımına da uygunluğuyla beğeni toplayan Qashqai, gelen yeni Midnight Edition tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nissan senenin son kampanyası olarak 1.3 benzinli otomatik Midnight Edition 319.900 TL, 1.5 dizel otomatik Midnight Edition versiyonu ise 339.900 TL avantajlı fiyatlarıyla müşterileriyle buluşturuyor. Ayrıca 120.000 TL’ye 12 Ay 0,99% kredi kampanyası da müşterileri bekliyor.
Nissan Qashqai Midnight Edition dikkat çeken bir model olmuştu Dikkat çeken model Midnight Edition, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı otomatik uzun far asistanı, akıllı anahtar gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.
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|15
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|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
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|30
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|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
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|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
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|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
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|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
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|20
|13. Crystal Palace
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|15. Arsenal
|15
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|15
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|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
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|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
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|20
|9. Real Betis
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|18. Real Valladolid
|15
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