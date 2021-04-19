Sürücüsüz moddaki Tesla kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Otopilot modunda seyir eden bir Tesla Model S'nin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen feci kaza otomobilin bir ağaca çarpması sonucu meydana geldi.

Yabancı kaynaklara göre kaza, Houston'ın kuzeyinde 17 Nisan'da yerel saatle yaklaşık 23:25'te meydana geldi. Ağaçla çarpışma anında aracın otopilot modunda olduğu belirtiliyor. Yani direksiyon koltuğunda kimse yoktu. Kurbanlardan biri yolcu koltuğunda, diğeri ise arka koltukta bulundu. Gelen bilgilere göre Tesla, yüksek hız sonucu viraja dengeli bir şekilde giremedi ve bir ağaca çarptı.

4 saatte söndürülebildi

Yerel bir polis memuru, kaza sonrası yangını söndürmek için acil servislerin 4 saatin üzerinde çalışma ve 120 bin litreden fazla su harcadığını kaydetti. Tesla ise olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

Amerikan markasının elektrikli arabaları, otopilot seçeneği ve sürüş sırasında geniş destek sistemi ile tanınmaktadır. Aynı zamanda, üretici firma, sürücünün ellerini direksiyon simidinden çekmemesini talep ediyor. Çoğu zaman, son kural göz ardı edilmekte ve bu da otomatik pilota aşırı güven nedeniyle kazalara yol açmakta. Elon Musk ise geçtiğimiz gün yayınladığı istatistiklerde, Tesla otopilotun kaza ihtimalinin, sürücülü otomobillere göre 10 kat daha az olduğunu açıklamıştı.