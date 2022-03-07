Şubat ayında otomobil satışı arttı!

Marka & Model sıralamasında ilk sırayı Renault – Clio aldı. Sıralama, Volkswagen Passat Renault – Megane, Opel - Astra ile devam etti. Toyota – Corolla ise 5. sıradan listeye girdi. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmedi ve yine Nissan oldu.

sahibindex Vasıta raporuna göre Şubat ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2016 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanlar arasında araçların %32,7’si 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların %13,9’u ise 100.001 – 150.000 TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com’da Şubat ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında ise liderlik Renault’nun oldu; sıralama Volkswagen, BMW, Mercedes – Benz ve Fiat şeklinde devam etti.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 36 saniye.