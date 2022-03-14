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Stellantis’in İleri Teknoloji Mobilite Özgürlüğü Planı

Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, çalışanlarının tüm paydaşlar için değer yaratmada “en iyi” olmasını sağlayacak, önümüzdeki on yılı kapsayan cesur “Dare Forward 2030” (2030'a Cesaretle) stratejik planını açıkladı. Stellantis, 2038 yılına kadar sıfır karbon salımına ulaşarak iklim değişikliğiyle mücadelede endüstri lideri olmayı taahhüt ediyor.

Otovitrin 14.03.2022, 09:41
Stellantis’in İleri Teknoloji Mobilite Özgürlüğü Planı

Global çapta otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan, geleceğin teknolojilerini adapte etme konusunda kusursuz bir rol üstlenen Stellantis, önümüzdeki 10 yılı kapsayan stratejik planını açıkladı.

Hedef iklim değişikliyle mücadelede endüstri liderliği

‘Dare Forward 2030’ (2030’a Cesaretle) mottosu ile yola çıkan ve 2038 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefiyle, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda endüstri lideri olmayı taahhüt eden Stellantis’in CEO’su Carlos Tavares, “Dare Forward 2030 bize her zamankinden çok daha fazlası olmamız için ilham veriyor. Bu ilham ile vizyonumuzu genişletiyoruz, sınırları aşıyoruz ve ailelerimizin, topluluklarımızın ve faaliyet gösterdiğimiz alanları iyileştirmek için mobilitenin tüm yönlerini dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir yaklaşım benimsiyoruz. Ürün çeşitliliğinden güç alan Stellantis, yenilikçi, temiz, güvenli ve ulaşılabilir mobilite çözümleri sunarak yarının mobilitesini şekillendiriyor. Stellantis, iklim değişikliğinin hafifletilmesinde endüstride öncü olacak ve 2030 yılına kadar da yüzde 50'lik bir azalma sağlayarak 2038 yılına kadar karbon net sıfıra ulaşacak. Dekarbonizasyonda lider rolünü üstlenerek, döngüsel ekonomide ileriye doğru kararlı adımlar atarak sürdürülebilir geleceğe katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa ve ABD’de yüzde 100 elektrikli olacak

Carlos Tavares, “Liderlik hedefimiz kapsamında bu on yılın sonuna kadar Avrupa satışlarımızın yüzde 100’ünün ve ABD satışlarımızın yüzde 50’sinin bataryalı elektrikli araçlar (BEV) olmasını hedefliyoruz. 2030'a kadar 75'in üzerinde BEV modeline sahip olmayı ve küresel çapta beş milyon araçlık yıllık BEV satışına ulaşmayı planlıyoruz. Bugün, Jeep® markasının 2023 başlarında pazara sunulacak olan ilk tamamen elektrikli SUV’unu ve 2024’te sunulacak olan yeni Ram 1500 BEV pikap modelinin ön gösterimini sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yolculuğumuz, gücünü her biri benzersiz olan markalarımızın kapsamlı ürün yelpazesinde sunduğu ileri teknoloji sağlayan mükemmel mühendisliğe ve yenilikçiliğe odaklanmamızdan alıyor” dedi.

“Yaptığımız her şeyin merkezinde müşteri memnuniyeti yer alıyor”

Bütün çalışmalarının merkezinde müşteri memnuniyetinin yer aldığının vurgusunu yapan Tavares, “Tüm pazarlarda ürün ve hizmetlerimizle müşteri memnuniyetinde lider olmayı hedefliyoruz. Değer zinciri boyunca her türlü pürüzü ortadan kaldırmaya çalışarak, uçtan uca eksiksiz bir deneyime olağanüstü önem vereceğiz. Profesyonel müşterilerimize benzersiz çözümler getiren verimli ürün ve hizmet portföyümüzle ticari araç pazarına öncülük edeceğiz. Stellantis çalışmak için olağanüstü bir yer, müşterilerin hayatlarını daha iyi hale getirmek isteyen herkes için çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Dijital ve elektrikli gelecek için tüm potansiyelimizi ortaya koyacağız” dedi.

“Net gelirlerimizi 2030’a kadar ikiye katlayacağız”

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “Güçlü küresel operasyonlarımızı daha güçlü motorlarla destekliyoruz. Operasyonel mükemmellik, uygulama hızı ve sevkiyatların yaklaşık yarısında elde edilen kâra geçiş noktası bizi güçlü kılan özelliklerimiz olmaya devam edecek. Net gelirlerimizi 2030'a kadar ikiye katlayacağız ve on yıl boyunca çift haneli Düzeltilmiş Faaliyet Geliri marjlarını sürdüreceğiz. Tarihimizle gurur duyuyoruz. Tarihimiz cesaretimizi, azmimizi ve çevikliğimizi gözler önüne seriyor. Buna, 'Dare Forward 2030 doğrultusunda girişimci bakış açısını da ekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Dare Forward 2030'un Ana Unsurları:

TEMEL

Çeşitlilik, operasyonel mükemmellik, ikonik markalar ve özenle düşünülmüş ürün portföyü, Stellantis'i rakipsiz ileriye taşıyan "en iyi" unsurları.
  • Altı bölgede 170 milletten çalışan
  • 2024'ün sonuna kadar 5 milyar Euro’luk yıllık nakit birleşme sinerjisi hedefinin yüzde 100'üne ulaşmak
  • Sevkiyatlarda yüzde 50'nin altında kâra geçiş noktası
  • 2030'da küresel çapta beş milyon adet BEV satışı, BEV satışlarının Avrupa'da binek otomobil satışında yüzde 100'e ve ABD'de binek otomobil ve hafif ticari kamyon satışlarında yüzde 50'ye ulaşması
  • Jeep markasının 2023'ün başlarında piyasaya süreceği ilk yüzde 100 batarya elektrikli SUV ve sonrasında 2023'te Ram ProMaster BEV ile 2024'te Ram 1500 BEV pick-up da dahil olmak üzere 75’in üzerinde BEV ile sektör liderliği
  • Tamamı yeni 25 BEV ile ABD'ye özgü ürün atağı
  • Premium ve lüks araç satışlarından yeni otomobil gelirlerini dörde katlamak
 

TEKNOLOJİ

Stellantis'in tutkusu yenilikçi, temiz, güvenli ve ulaşılabilir mobiliteye yönelik çığır açan fikirleri benimsemek.
  • Elektrikli Araç (EV) Günü ve Yazılım Günü taahhütlerinin teyidi
  • Planlanan batarya kapasitesini 140 gigawatt-saat (GWsa) artırarak yaklaşık 400 GWsa'e ulaşmak
  • Hidrojen yakıt hücresi teknolojisini önce 2025'te ABD'de sunmak ve sonrasında ağır iş kamyonlarına genişletecek biçimde 2024'e kadar büyük hacimli pick-up modellere uygulamak
  • Waymo'yla sürdürülebilir "Bir Hizmet Olarak Teslimat"ın yolunu açmak
  • Gelişmiş teknolojilerin benimsenmesi için 300 milyon Euro'luk başlangıç finansmanıyla Stellantis Kurumsal Girişim Fonu'nu duyurmak

ÖZEN

Stellantis'in merkezinde müşterilerimiz, çalışanlarımız ve gezegenimiz için sürdürülebilir mobilitenin geleceğinin temini için etik sorumluluk yatıyor.
  • 2038'de net karbon sıfıra ulaşma yolunda 2021 rakamlarına göre 2030'a kadar karbon salımının yüzde 50 azaltılması
  • Döngüsel ekonomi "beşikten beşiğe" iş birimi
  • Ürün ve hizmetler genelinde müşteri memnuniyetinde en üst sıraları hedeflemek
  • Liderlik pozisyonlarının en az yüzde 35'inin kadın olması
  • Kâr ve zarar sorumluluğuna sahip lider sayısının ikiye katlanması
  • Dönüşümün desteklenmesi için Yazılım ve Veri ile Elektrik akademilerinin açılması

DEĞER

Stellantis'in tutkusu, girişimci zihniyeti desteklerken tüm paydaşlar için de değer yaratmada "rakipsiz " olmak.
  • 2030'da küresel satışların üçte birinin online gerçekleşmesini sağlamak; müşterilere tüm Stellantis ürün ve hizmet dünyasındai kusursuz bir yolculuk sunan küresel bir dijital pazarı devreye almak
  • Büyüyerek gelişen yedi iş koluna daha fazla otonomi: ulaşım, mali hizmetler, ikinci el otomobiller, satış sonrası, bir hizmet olarak veri, döngüsel ekonomi, ticari araçlar
  • 26 yeni lansman ve yeni RAM 1500 BEV dahil tüm segmentlerde elektriklinin güçlenmesiyle ticari araç pazarında liderlik
  • Küresel Net Gelirlerin yüzde 25'inden fazlasının Genişletilmiş Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki bölgelerden sağlanması
  • Çin: Hafif varlıklı iş modelleri ile sabit maliyetlerin düşürülmesi ve jeopolitik risk olasılığını azaltarak 20 milyar Euro Net Gelir planı

FİNANS

Stellantis, çift haneli Düzeltilmiş Faaliyet Geliri (AOI) marjları ile hissedar değerini en üst düzeye çıkararak elektrikliye geçiş dönemini yönetecek.
  • Çift haneli AOI marjı tüm plan dönemi boyunca sürdürülürken Net Gelirlerin 2030 yılına kadar iki katına çıkarak 300 milyar Euro'ya ulaşması
  • 2030'da Endüstriyel Serbest Nakit Akışlarda 20 milyar Euro’nun üzerinde gelir elde edilmesi
  • 2025'e kadar yüzde 25 ile 30 arası temettü ödeme oranı ve tedavüldeki basit hisselerin yüzde 5'e kadarının geri alımının hedeflenmesi
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