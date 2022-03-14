Stellantis’in İleri Teknoloji Mobilite Özgürlüğü Planı

Global çapta otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan, geleceğin teknolojilerini adapte etme konusunda kusursuz bir rol üstlenen Stellantis, önümüzdeki 10 yılı kapsayan stratejik planını açıkladı.

Hedef iklim değişikliyle mücadelede endüstri liderliği

‘Dare Forward 2030’ (2030’a Cesaretle) mottosu ile yola çıkan ve 2038 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefiyle, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda endüstri lideri olmayı taahhüt eden Stellantis’in CEO’su Carlos Tavares, “Dare Forward 2030 bize her zamankinden çok daha fazlası olmamız için ilham veriyor. Bu ilham ile vizyonumuzu genişletiyoruz, sınırları aşıyoruz ve ailelerimizin, topluluklarımızın ve faaliyet gösterdiğimiz alanları iyileştirmek için mobilitenin tüm yönlerini dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir yaklaşım benimsiyoruz. Ürün çeşitliliğinden güç alan Stellantis, yenilikçi, temiz, güvenli ve ulaşılabilir mobilite çözümleri sunarak yarının mobilitesini şekillendiriyor. Stellantis, iklim değişikliğinin hafifletilmesinde endüstride öncü olacak ve 2030 yılına kadar da yüzde 50'lik bir azalma sağlayarak 2038 yılına kadar karbon net sıfıra ulaşacak. Dekarbonizasyonda lider rolünü üstlenerek, döngüsel ekonomide ileriye doğru kararlı adımlar atarak sürdürülebilir geleceğe katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Avrupa ve ABD’de yüzde 100 elektrikli olacak

Carlos Tavares, “Liderlik hedefimiz kapsamında bu on yılın sonuna kadar Avrupa satışlarımızın yüzde 100’ünün ve ABD satışlarımızın yüzde 50’sinin bataryalı elektrikli araçlar (BEV) olmasını hedefliyoruz. 2030'a kadar 75'in üzerinde BEV modeline sahip olmayı ve küresel çapta beş milyon araçlık yıllık BEV satışına ulaşmayı planlıyoruz. Bugün, Jeep® markasının 2023 başlarında pazara sunulacak olan ilk tamamen elektrikli SUV’unu ve 2024’te sunulacak olan yeni Ram 1500 BEV pikap modelinin ön gösterimini sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yolculuğumuz, gücünü her biri benzersiz olan markalarımızın kapsamlı ürün yelpazesinde sunduğu ileri teknoloji sağlayan mükemmel mühendisliğe ve yenilikçiliğe odaklanmamızdan alıyor” dedi.

“Yaptığımız her şeyin merkezinde müşteri memnuniyeti yer alıyor”

Bütün çalışmalarının merkezinde müşteri memnuniyetinin yer aldığının vurgusunu yapan Tavares, “Tüm pazarlarda ürün ve hizmetlerimizle müşteri memnuniyetinde lider olmayı hedefliyoruz. Değer zinciri boyunca her türlü pürüzü ortadan kaldırmaya çalışarak, uçtan uca eksiksiz bir deneyime olağanüstü önem vereceğiz. Profesyonel müşterilerimize benzersiz çözümler getiren verimli ürün ve hizmet portföyümüzle ticari araç pazarına öncülük edeceğiz. Stellantis çalışmak için olağanüstü bir yer, müşterilerin hayatlarını daha iyi hale getirmek isteyen herkes için çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Dijital ve elektrikli gelecek için tüm potansiyelimizi ortaya koyacağız” dedi.

“Net gelirlerimizi 2030’a kadar ikiye katlayacağız”

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “Güçlü küresel operasyonlarımızı daha güçlü motorlarla destekliyoruz. Operasyonel mükemmellik, uygulama hızı ve sevkiyatların yaklaşık yarısında elde edilen kâra geçiş noktası bizi güçlü kılan özelliklerimiz olmaya devam edecek. Net gelirlerimizi 2030'a kadar ikiye katlayacağız ve on yıl boyunca çift haneli Düzeltilmiş Faaliyet Geliri marjlarını sürdüreceğiz. Tarihimizle gurur duyuyoruz. Tarihimiz cesaretimizi, azmimizi ve çevikliğimizi gözler önüne seriyor. Buna, 'Dare Forward 2030 doğrultusunda girişimci bakış açısını da ekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Dare Forward 2030'un Ana Unsurları: