Stellantis ve Toyota, Ortaklık Kapsamını Genişletiyor

Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan, geleceğin teknolojilerini adapte etme konusunda kusursuz bir rol üstlenen Stellantis, stratejik ortaklık çalışmaları ile teknolojik yeniliklerin öncüsü olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Stellantis N.V. ve Toyota Motor Europe N.V. (TME), batarya elektrikli versiyon dahil olmak üzere yeni bir büyük hacimli ticari araç anlaşmasıyla mevcut ortaklıklarının kapsamını genişlettiklerini duyurdu. Yeni araç, anlaşma kapsamındaki üçüncü gövde tipini oluşturuyor. Kompakt, orta hacimli ve şimdi de büyük hacimli hafif ticari araç ile hafif ticari araç ürün gamı tamamlanmış oluyor.

2024’te yollarda olacak

Stellantis, TME’ye Toyota markası altında Avrupa'da satmak üzere yeni büyük hacimli bir ticari araç tedarik edecek. Yeni araç, Stellantis'in Gliwice/Polonya ve Atessa/İtalya'daki tesislerinde üretilecek. 2024 yılı ortasında hayata geçirilmesi planlanan yeni projeyle ortaya çıkacak araç, TME’nin büyük hacimli ticari araç segmentindeki ilk ürün olacak.

Bu anlaşma, Stellantis'in tüm yazılım alanlarını yüksek performanslı bilgisayarlarda birleştirme planını kolaylaştıracak, tüm temel araç alanlarında yüksek performanslı, düşük enerjili Snapdragon Automotive Platforms çözümlerinden yararlanacak ve Stellantis’in stratejik bileşenler üzerindeki tedarik zincirini güvenceye almaya katkıda bulunacak.

Toyota'nın Avrupa'da hafif ticari araç çeşitliliğini tamamlayacak

2012 yılında Toyota'nın Stellantis'in Fransa'daki Hordain fabrikasında üretilen orta boy hafif ticari aracı ile başlayan Stellantis ve TME iş birliği, 2019 yılında Stellantis'in İspanya'nın Vigo kentindeki fabrikasında üretilen kompakt boyutlu hafif ticari araç ile devam etti. Büyük hacimli hafif ticari araç ile, sadece Stellantis ve TME arasındaki iş birliğinin kapsamı genişlemekle kalmıyor, aynı zamanda Toyota'nın Avrupa'da hafif ticari araç çeşitliliği de tamamlanıyor olacak. Bunun dışında her iki şirketin de geliştirme ve üretim maliyeti optimizasyonundan faydalanmasına olanak tanıyacak.

“Hedefimiz operasyonel mükemmellik!”

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “Stellantis olarak tüm anlaşmalarımızda olduğu gibi bu birliktelikte de kapsamı genişletirken esas hedefimizi operasyonel mükemmellik olarak belirledik. Bu üçüncü başarılı hamle ile Stellantis, ticari araç segmentindeki ve her türlü ihtiyacı karşılamak için tasarlanan batarya elektrikli araç teknolojisindeki uzmanlığını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu anlaşma, hafif ticari araç ve düşük emisyonlu araçlar için EU30'daki liderliğimizi güçlendiriyor ve teknoloji, üretim, pazar payı ve karlılık açısından tartışmasız küresel hafif ticari araç lideri olma yolundaki Dare Forward 2030 (2030'a Cesaretle) hedefimizi gerçekleştirmeye daha da yaklaştırıyor” şeklinde konuştu.

Toyota Motor Europe Başkanı ve CEO'su Matt Harrison ise, “Bu başarılı ortaklığı yeni bir büyük hacimli ticari araç ile genişletebildiğimiz için mutluyuz. Bu yeni ekleme ile Toyota'nın Avrupalı müşterilerine yönelik hafif ticari ürün gamı tamamlıyor. Yeni hafif ticari araç, Hilux pick-up, Proace ve Proace City'nin yanı sıra Toyota'nın hafif ticari araç pazarındaki büyüme hedeflerine önemli bir katkı sunacak ve Toyota'nın hafif ticari araç pazarının tüm segmentlerinde bir ulaşım çözümü sunmasını sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.