Stellantis ve Koç Holding, Tofaş'ı Güçlendiriyor ve Türkiye'deki Ortaklığını Geliştiriyor

Koç Holding ve Stellantis N.V. müşterilere ve iş ortaklarına sınıfının en iyisi ürün ve hizmetlerin verimli bir şekilde sunulması, Türkiye'deki operasyon potansiyelinin artırılması amacıyla mevcut Tofaş ortak girişimlerini daha da genişletme ve büyütmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bugün imzalanan yeni stratejik anlaşma ile Tofaş, Stellantis Türkiye dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin sermayesinin tamamını satın alıyor. Sonuç olarak, Türkiye'de dağıtıma sunulan tüm Stellantis markaları - Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep®, Maserati, Opel ve Peugeot - Tofaş tarafından dağıtılacak.

Türkiye'deki tüm faaliyetlerin iki güçlü hissedarın desteğiyle tek bir çatı altında toplanması, dünya çapında ticari faaliyetlerde, üretimde ve Ar-Ge'de benzeri görülmemiş sinerjilere izin verirken, Türk tüketicisine daha geniş ve verimli ürün ve hizmetler sunmanın da yolunu açacaktır. Tofaş'ın potansiyelini daha da ileriye taşımak için yeni iş fırsatları da ufukta belirmektedir.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu “6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor, üzerimize düşeni kararlılıkla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu zor dönemin atlatılmasında ülkemize yapılacak yatırımların büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu stratejik yatırım; üretim hacmi, ihracat performansı ve ar-ge yetkinlikleri ile şirketimiz Tofaş’ı otomotiv sektöründe çok daha önemli bir noktaya taşıyor. Türkiye otomotiv sektöründe lider konumundaki Tofaş, bu yeni yatırım ile hedeflerini büyütüyor ve iddiasını güçlendiriyor. Böyle zor bir süreçte gerçekleşen bu umut verici anlaşma topluluğumuzun ve ortağımızın ülkemize olan

inancını da bir kez daha teyit ediyor. Ortaya çıkacak katma değer ile ülkemizin otomotivdeki rekabet gücünün artmasına hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares ise "Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'da lider bir pazar payına ulaşmaya çalışırken, uzun vadeli stratejik planımız olan Dare Forward 2030'da kritik bir rol oynuyor" dedi. “Koç ile ortaklığımızı derinleştirmek sinerji yaratacak, değeri artıracak ve tüm segmentlerdeki Stellantis markaları için pazar potansiyelini büyütecektir. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş ortak girişimimiz, önemli üretim ve Ar-Ge merkezlerimizden biridir. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu mevcut acı verici süreçte, sürdürülebilir bir geleceği umutla ve dayanıklıkla yeniden inşa etme kapasitesini dünyaya gösteren bir ülkede liderlik rolümüzü 50 yılı aşkın geçmişimizin ötesine taşıyacağı için bu anlaşma üzerinde çalışan ekiplere en içten teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Anlaşma ayrıca şunları da özetlemektedir:

• Stellantis, 2025 yılı başından itibaren üretime başlama hedefiyle 5 marka için planlanan hem orta boy hafif ticari araç hem de binek otomobil versiyonlarında “K0” modelinin üretimini Tofaş'a tahsis edecek.

• Mevcut Doblo üretiminin, Temmuz 2023'te “K0” modelinin üretim bantlarında çalışmalar başlayıncaya kadar devam etmesi planlanıyor.

• Mevcut Fiat Egea/Tipo projesi 2025 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili rekabet otoritelerinin onayı da dahil olmak üzere gerekli düzenleyici onaylara tabi olacak işlemin 2023 yılının ikinci yarısında tamamlanması beklenmektedir.