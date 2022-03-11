Stellantis Türkiye Parça ve Servisler’den Doğru Motor Yağı Kullanımı Konusunda Tavsiyeler!

Alanında uzman ekibiyle kaliteli hizmet sunan Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, doğru motor yağı seçimi konusunda tüketicilere tavsiyelerde bulunurken, aracın motoruna uygun doğru viskozitede yağ seçimi yapmanın en kritik noktaların başında geldiğini belirtiyor. Motoru aşınmadan korumak ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için araç motor yağı ve filtresinin değişiminin 15.000-20.000 km aralığında ya da yılda 1 kez olması gerektiği önerisinde bulunan yetkililer, bir diğer önemli noktanın ise araç üreticilerinin o otomobil için önerdiği performansa ve onaya sahip yağların kullanılması olduğunun altını çiziyor.

Stellantis markalarının da motor gamında bulunan daha küçük ve daha verimli olan günümüz motorlarının, atmosferik bir motora göre daha yüksek basınçla çalıştığını belirten yetkililer, bu durumun da ciddi miktarda sürtünmeye yol açtığını, bu sebeple periyodik olarak motor yağı değişiminin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguluyorlar.

Yetkili servis güvencesiyle motor yağı değişim kampanyası

Yetkili servis noktalarında sunduğu en iyi hizmet ve avantajlı fiyat politikasıyla rakiplerinden ayrılan Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, bir ilk olarak motor yağı kampanyasını 5 yaş üzeri tüm Peugeot, Citroën ve Opel kullanıcılarına sunmaya başladı. Aracının modeline uygun, doğru performans ve onaylara sahip motor yağı değişimini yetkili servis güvencesi ile uygun fiyata yaptırmak isteyenlere aracın modeline uyumlu motor yağı, yağ filtresi, karter tapası pulundan oluşan yağ değişim paketi cazip fiyatlarla sunuluyor.