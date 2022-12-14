Stellantis Türkiye Parça ve Servisler’den Avantajlı Akü Değişim Kampanyası

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, kış aylarına girerken kötü sürprizlerle karşılaşmak istemeyen müşterilerine çok avantajlı akü değişim kampanyasını devreye aldı. Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, tüm Peugeot, Citroën ve Opel modellerinin dahil edildiği kampanya kapsamında Eurorepar akülerde işçilik dahil yüzde 20 indirim fırsatının yanında, Bonus kart sahiplerine peşin fiyatına 7 taksit imkânı da sunuyor.

Kış aylarında kötü sürprizlerle karşılaşmayın!

Araçların çalışması için ilk enerjiyi sağlayan akü, bakımının ihmal edilmemesi gereken en önemli parçalardan biridir. Soğuk kış aylarında yapılan uzun yolculuklarda akünün bitmesi, kullanıcıları çok zor durumda bırakabilir. Bu tarz kötü sürprizlerle karşılaşmak istemeyen kullanıcılar, akü kontrollerini ihmal etmemelidir.

Akünün değişim sıklığı aracın kullanım sıklığı ile doğrudan bağlantılıdır. Akü, araç kullanılmadığında kendi kendine biten bir ünite olması sebebiyle dikkatle takip edilmesi gerekir. Akü, şarj olmuyorsa yani bitmişse ya da akü arızalı ise değişmesi gerekir.