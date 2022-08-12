Stellantis, 2022 İlk Yarı Finansal Sonuçlarını Açıkladı!

2021 yılında kurularak global otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan Stellantis, yenilikçi, sürdürülebilir çözümler ve mobilitenin geleceğine şekil verecek çalışmalarıyla 2022 yılının ilk yarısını geride bırakırken finansal sonuçlarını açıkladı. “Dare Forward 2030” (2030'a Cesaretle) stratejik planı ile çıktığı yolda Stellantis, 2022’nin ilk 6 aylık döneminde, geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre ciddi büyüme rakamları elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Stellantis’in 1. yarıyıl Pro Forma verileri finansal karşılaştırmaları doğrultusunda, 2022 ilk yarı grafiğinden ön plana çıkan rakamlar şöyle oldu:

Güçlü net fiyatlandırma, uygun araç çeşitliliği ve olumlu kur etkisiyle 2021'in ilk yarı Pro Forma rakamlarına kıyasla %17 artışla 88 milyar Euro net gelir elde etti.

2021 yılının ilk yarısına göre %44 artışla 12,4 milyar Euro düzeltilmiş faaliyet geliri ve %14,1 marj ile beş bölgenin tamamında çift basamaklı marjlar yakaladı.

2021 yılının ilk yarısına göre %34 artışla 8,0 milyar Euro net kar

2021 yılının ilk yarısına kıyasla 6,5 milyar Euro artışla 5,3 milyar Euro endüstriyel serbest nakit akışı sağladı.

59,7 milyar Euro ile güçlü endüstriyel mevcut likidite sağladı.

Stellantis, EU30 pazarında batarya elektrikli araç (BEV) satışlarında ve düşük emisyonlu araç (LEV) satışlarında ikinci sırada yer aldı. ABD pazarında ise düşük emisyonlu araç (LEV) satışlarında üçüncü oldu.

Globalde ise batarya elektrikli araç satışları yıl bazında yaklaşık %50 artarak 136 bin adede ulaştı.

“Dare Forward 2030 (2030'a Cesaretle) stratejik planımız kapsamında ilerliyoruz”

Dare Forward 2030 (2030'a Cesaretle) stratejik planı tüm hızıyla süren Stellantis bu stratejisini batarya elektrikli (BEV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve yakıt hücreli elektrikli araçları içeren düşük emisyonlu araçların (LEV) rekor kârlılığı ve hızlanan satışlarıyla destekliyor.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “Zorlu bir küresel ortamda, olağanüstü bir performans sergileyerek ve cesur elektrikliye geçiş hamlemizi uygulayarak 'Dare Forward' stratejik planımız doğrultusunda ilerliyoruz. Çalışanlarımızın esnekliği, çevikliği ve girişimci zihniyeti ve yenilikçi ortaklarımızla birlikte Stellantis'i geleceğe uygun, sürdürülebilir bir mobilite teknolojisi şirketine dönüştürüyoruz. Tüm Stellantis çalışanlarına bağlılıkları ve bu sonuçlara sağladıkları katkılar için en içten teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.

DEVAM EDEN FAALİYETLERİN SONUÇLARI

2022 MALİ YILI KILAVUZU – ONAYLI

Düzeltilmiş Faaliyet Geliri Marjı Çift Haneli

Endüstriyel Serbest Nakit Akışları Pozitif

2022 SEKTÖRE BAKIŞ*

Kuzey Amerika -8% (stabilden)

Genişletilmiş Avrupa -12% (-%2’den)

Orta Doğru & Afrika Stabil

Güney Amerika Stabil (+%3’ten)

Hindistan & Asya Pasifik +5%

Çin Stabil

*2022 Sektöre Bakış, 5 Mayıs 22'de sağlanan tabloya kıyasla Kuzey Amerika, Genişletilmiş Avrupa ve Güney Amerika için değişti.

Milyon Euro

2022 ilk yarı

2021 ilk yarı

Pro forma

Pro forma bazında 2022 ilk ile 2021 ilk yarı

2021 İlk yarı

Net gelirler

87.999

75.310

+%17

72.610

Net kar

7.960

5.936

+%34

5.800

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı

9.843

Mevcut değil

Mevcut değil

5.615

Düzeltilmiş faaliyet geliri

12.374

8.622

+%44

8.438

Düzeltilmiş faaliyet geliri marjı

%14,1

%11,4

+270 bps

%11,6

Endüstriyel serbest nakit akışları

5.319

(1.163)

Anlamlı değil.

Mevcut değil

Hazırlama niteliği: Raporlanan tüm veriler denetlenmemiştir. “H1 2022” ve “H1 2021”, IFRS kapsamında raporlanabilir sonuçları temsil etmektedir. 2021 yılının ilk yarısı, birleşmenin tamamlanmasının ardından 17 Ocak 2021'den itibaren Eski FCA'yı içermektedir. “H1 2021 Pro Forma”, birleşme 1 Ocak 2020'de gerçekleşmiş gibi ele alınmakta ve 1 - 16 Ocak 2021 dönemine ilişkin FCA sonuçlarını içermektedir. Ek ayrıntılar için "Notlar" bölümüne bakınız.

Küresel BEV satışları %50 arttı!

İklim değişikliği ile mücadelede endüstri liderliği hedefini ortaya koyan şirket, bu doğrultuda elektrikli araç satışlarıyla da kendisini kanıtladı. Batarya elektrikli araç (BEV) ve düşük emisyonlu araç (LEV) satışlarında EU30 pazarında ikinci (LEV lideriyle arada bin adedin altında fark ile) ve düşük emisyonlu araç satışlarında ABD pazarında üçüncü sırada yer aldı. Stellantis'in küresel BEV satışları ilk yarıda yaklaşık %50 artarak 136 bin adede ulaştı.

Şirket güncel haliyle 20 elektrikli araç (BEV) sunuyor ve 2024 yılına kadar 28 elektrikli araç daha pazara sunacak.

Stellantis’in 2022’nin ilk yarısındaki başarılarında rol oynayan anahtar yapılanmalar;

Güçlendirilmiş Batarya Ekosistemi: Automotive Cells Company, Samsung SDI ve LG Energy Solution ortaklığı ile kurulan beş giga fabrika (üçü Avrupa'da ve ikisi Kuzey Amerika'da) için onaylanmış konumlar ve sırasıyla Avrupa ve Kuzey Amerika'daki Vulcan Energy ve Controlled Thermal Resources ile imzalanan anlaşmalarla düşük karbonlu lityum hidroksit tedariğini güçlendirdi. Samsung SDI ve LG Energy Solution anlaşmaları, geleneksel kapanış koşullarına ve düzenleyici onaylara tabi.

Global Mobilite Liderliği: Share Now satın almasıyla birlikte Free2move, tüm dünya genelinde 6 milyondan fazla müşterisiyle en iyi mobilite çözümü olarak dünya lideri konumunda.

Dönüşüm Ortaklıkları: Amazon ve Qualcomm ile milyonlarca Stellantis müşterisinin araç içi deneyimini değiştirecek küresel, uzun vadeli anlaşmalar yapıldı.

Tüm bölgelerde büyüme rakamları dikkat çekti!

Kuzey Amerika: %18,1'lik düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) marjı ile rekor karlılık elde edildi; pazar payı yıllık 40 baz puan artarak %11,3'e, ABD pazar payı ise 50 baz puan artışla %11,7'ye yükseldi.

Genişletilmiş Avrupa: 160 baz puan artışla %10,4 AOI marjına, 190 baz puan düşüşle EU30 pazar payı %21,2’ye ulaştı. Peugeot e-208 Fransa'da en çok satan BEV oldu. Peugeot 208, Opel Corsa, Citroën C3, EU30'un en çok satan 10 aracından üçünü temsil ediyor.

Diğer bölgeler: Her üç bölge de çift haneli AOI marjlarına ulaşan Stellantis, Güney Amerika’da AOI'yi üç kattan fazla artırarak %13,9 marjla 1,0 milyar Euro'ya çıkardı. Stellantis %23,5 pazar payı ile bölgede pazar lideri konumunda. Orta Doğu ve Afrika’da 580 baz puan artışla %15,5 rekor AOI marjı ve 472 milyon Euro AOI marjı ile pazar payı 20 baz puan artarak %11,9'a yükseldi. Çin, Hindistan ve Asya Pasifik’te ise grubun AOI marjı %13,4, AOI marjı %40 artarak 289 milyon Euro'ya ulaştı. Citroën C3 Hindistan'da pazara sunuldu ve teslimatlar temmuz ayında başladı.

*Aksi belirtilmedikçe, tüm pazar payı ve sıralama referansları 2022 yılının ilk yarısı içindir. Tüm yıllık bazda karşılaştırmalar, birleşmenin tamamlanmasından önceki 1 – 16 Ocak 2021 dönemi için eski FCA dahil olmak üzere 2021 yılının ilk yarısına yöneliktir.