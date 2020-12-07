SSANGYONG’dan SABİT KUR ve SABİT FİYAT FIRSATI!

Güney Kore’nin aynı isimde en uzun süre ürettiği araç sıfatı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmış olan 4.nesil yeni Korando, üstün sürüş ve rahat kullanım için yere yakınlığından geniş duruşuna kadar her yönü ile kusursuz bir SUV olarak sunuluyor.

Sınıfında rakipsiz otonom sürüş ve güvenlik teknolojileriyle, Euro Ncap’tan 5 yıldız alan Tek SUV olma özelliğine sahip olan Yeni Korando da etkileyici ve benzersiz bir sürüş deneyimi sizleri bekliyor.

Yeni Korando ülkemizde;

Dizel 1.6 litre, 136 beygir gücü, 324nm tork gücüne sahip motor ile Titanium paket donanım,

Benzinli 1.5 litre Turbo beslemeli 163 beygir gücü 280nm tork gücüne sahip motor ile Limited ve Platinum paket donanımları ile satışa sunulmaktadır.

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