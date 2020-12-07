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SSANGYONG’dan SABİT KUR ve SABİT FİYAT FIRSATI!

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4x4 uzmanı SsangYong’un, SUV segmentinde, Euro Ncap’tan 5 Yıldız alan Korando modelinde 01-11 Aralık 2020 tarihlerinde geçerli olan 50.000 TL kapora ile sabit fiyat, sabit kur kampanyasını başlattı.

Otovitrin 07.12.2020, 15:42 07.12.2020, 15:51
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SSANGYONG’dan SABİT KUR ve SABİT FİYAT FIRSATI!
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Güney Kore’nin aynı isimde en uzun süre ürettiği araç sıfatı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmış olan 4.nesil yeni Korando, üstün sürüş ve rahat kullanım için yere yakınlığından geniş duruşuna kadar her yönü ile kusursuz bir SUV olarak sunuluyor.

Sınıfında rakipsiz otonom sürüş ve güvenlik teknolojileriyle, Euro Ncap’tan 5 yıldız alan Tek  SUV olma özelliğine sahip olan Yeni Korando da etkileyici ve benzersiz bir sürüş deneyimi sizleri bekliyor.

Yeni Korando ülkemizde;
Dizel 1.6 litre, 136 beygir gücü, 324nm tork gücüne sahip motor ile Titanium paket donanım,

Benzinli 1.5 litre Turbo beslemeli 163 beygir gücü 280nm tork gücüne sahip motor ile Limited ve Platinum paket donanımları ile satışa sunulmaktadır.

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#SsangYong
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