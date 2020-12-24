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SsangYong hakkındaki iddialara yanıt verdi

Şirketimiz dünya çapında tanınmış ve yüksek kalite ile marka değerine haiz SSANGYONG markasının Türkiye distribütörüdür. Şirketimiz 300 Milyon dolar üzerinde büyük yatırımlar ile Türkiye’ye getirdiği SSANGYONG markasını 13 yıldır tüm tanıtım ve reklam faaliyetlerini yürütüp milyonlarca dolar harcayarak tek başına Türkiye’ye tanıtmıştır. SSANGYONG markası Şahsuvaroğlu Dış. Tic. Kim. Ürünler Otom. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına tescil ettirilerek SSANGYONG ve ŞAHSUVAROĞLU isimlerinin Türkiye’de birbirleriyle özdeş hale gelmesi sağlanmış ve bu anlamda bu iki isim ve marka çok kısa zamanda otomotiv piyasasında yer edinerek büyük bir değer yakalamıştır.

Otovitrin 24.12.2020, 18:19 24.12.2020, 19:42
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SsangYong hakkındaki iddialara yanıt verdi

Şirketimiz ülke genelinde 7 coğrafi bölgede Avrupa standartları üzerinde 40 noktada servis, 21 noktada satış hizmeti veren teşkilat kurmuş olup, ülke genelinde %100 müşteri memnuniyetini kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda sattığı her araca 13 yıldır geri alım garantisi ve %100 yedek parça bulunurluğu garantisi vererek iddialı bir satış ve pazarlama stratejisi uygulamaktadır.

Son zamanlarda bilinçli ve art niyetli olarak bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan asılsız ve mesnetsiz ithamlar ile markamıza zarar verilmek istenmektedir. Özellikle, “Otomobilin Mesut Abisi” olarak bilinen MESUT BIYIK isimli sosyal medya fenomeninin ve Haber Türk gibi bazı yayın organlarının internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, hiçbir gerçek bilgiye haiz olmadan yaptıkları asılsız ve mesnetsiz haberler ve paylaşımlar nedeniyle oluşan olumsuz algıyı düzeltmek için kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Firmanın ortaklık yapısının değişmesi karşılığında kamuoyuna markanın ticari itibarını zedeleyici nitelikte bilinçli ve son derece kötü niyetli olarak yanlış yönlendirecek nitelikte bilgi veren kişiler/kurumlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır. SSANGYONG markası ve ilgili üretici firma son derece güçlü ticari yapısıyla birlikte araç üretmeye devam etmektedir ve tarafımızca da araç ithalatına devam edilmekte, iç pazara satışa sunulmaktadır. Herhangi bir olumsuz durum olmadığı gibi aksine marka ve üretici firma güçlenerek ticaretine devam etmektedir.

SSANGYONG Güney Kore markası ve firması hakkında yapılan tüm haberlerin asılsız olduğunu, firmanın ticaretine devam ettiğini, bu asılsız ve mesnetsiz haberlere ve paylaşımlara itibar edilmemesini, haberin ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve ilgililer hakkında yasal sürecin başlatıldığını kamuoyunun bilgisine ve dikkatine sunarız

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