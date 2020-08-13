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Sportif Bir Sedan; Hyundai Yeni Elantra N Line.

Hyundai Motor Company, ürün ve teknoloji gelişimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz ay çizimleri paylaşılan Elantra N Line, nihayet resmi olarak tanıtıldı. Güncel versiyona göre daha sportif bir yapıda olan N Line versiyonu, alçak ve geniş gövdesiyle güçlü bir duruş sergiliyor.

Otovitrin 13.08.2020, 16:36
2009
Sportif Bir Sedan; Hyundai Yeni Elantra N Line.

  • Hyundai, sportif sedan otomobil tutkunlarına Elantra N Line’ı takdim ediyor.
  • Yeni otomobil, sportif gövde kitiyle beraber rahat bir iç mekan ve konfor donanımları da sunuyor.
  • Elantra N Line, ayrıca hibrit motor seçeneği ve mobilite çözümleriyle tüm ihtiyaçları karşılayacak.

N Line için özel bir tasarım ve performans artırıcı unsurlarla karakterize edilen Elantra, Hyundai’nin yüksek performanslı N markası tarafından geliştirildi. Elantra N Line, 1.6 litrelik GDI turboşarjlı benzinli motoruyla 201 beygir güç ve 265 Nm tork üretirken, altı ileri manuel veya yedi vitesli çift debriyajlı şanzıman (DCT) ile tercih edilebiliyor. Güçlendirilmiş motoruyla canlı bir sürüş deneyimi sunan otomobil, 18 inç çapındaki jantları, çok bağlantılı bağımsız arka süspansiyonu ve daha büyük fren diskleriyle üstün bir yol tutuş vaad ediyor. Ayrıca, yol tutuş performansı için sertliği artırılmış süspansiyonlar da Elantra’nın çeşitli mekanik iyileştirmelerinden bazıları.

Direksiyon arkasına yerleştirilen kulakçıklarla vites değişimleri manuel olarak yapılabilirken ayrıca araçta yer alan “Sürüş Modu” gibi sürücü odaklı özellikler, kullanıcısına etkileyici bir performans deneyimi sağlıyor. Kırmızı dikişli deri kaplı ve delikli N direksiyon simidi, deri destekli N spor koltuklar, metal materyallere ve deri kaplamaya sahip vites topuzu ve mat krom pedallar gibi iç tasarım öğeleri de Elantra’nın sportif tasarımını destekliyor.

Elantra N Line’ın dış tasarımında da alçak ve geniş bir duruş hakim. Markanın yeni tasarım stratejisi olan "Parametrik Dinamik" tasarım felsefesi, yeni modele kesinlikle sofistike bir sportif görünüm kazandırıyor. Elantra’nın yeni nesil kademeli ön ızgarası, N Line logoları ve geometrik hatlarla desteklenmiş tamponu, araca daha agresif bir görünüm katıyor. Tamponda yer alan hava açıklıkları, aerodinamik performansı ve motor soğutmasını desteklerken, araca yüksek performanslı bir görüntü de katmış oluyor.

Elantra N Line’ın sportif marşpiyelleri ve kapılarda yer alan sert çizgiler, fastback ve sedan karışımı bir ambiyans sunarken ayrıca alçak ve geniş estetiğini de kolaylıkla vurguluyor. Ayrıca, jantlar da dahil olmak üzere gövde üzerinde kullanılan siyah plastik parçalar ve renkler, sportif öğeleri ön plana çıkarmak için görev alıyor. Arka tarafta yer alan spoyler, krom çift çıkışlı egzoz ve N Line arka difüzör ise otomobilin performanslı tasarımına katkıda bulunuyor.

Hyundai ayrıca, Hyundai N Line modellerini tercihlerine göre daha da özelleştirmek isteyenler için N Project performans parçalarını da satışa sunuyor. N performans parçaları, mevcut modelin daha da dinamik bir yapıda olmasına olanak sağlıyor.

Yakıt ekonomisi için Elantra Hybrid

Elantra’nın ekonomik versiyonu olan Hybrid ise öncelikli olarak Kore'de satışa çıkacak ve daha sonra diğer pazarlarda da müşterilerin beğenisine sunulacak. Elantra Hybrid, 1.6 litrelik GDI Atkinson çevrime sahip, dört silindirli benzinli bir motorla donatılıyor. Mıknatıs teknolojisine sahip elektrik motoru, arka koltukların altına yerleştirilmiş 1,32 kWh kapasiteli lityum iyon polimer pil ile çalışıyor. Bu pil ile birlikte 32 kW güç sunan elektrik motoru, 1.6 litrelik GDI motor ile kombine edildiğinde toplamda 139 beygir güç ve 265 Nm tork sağlıyor. Yüksek verimli elektrik motoru, düşük hızlarda anlık tork sağlayan ve daha yüksek hızlarda da ekstra güç desteği sağlayan elektrikli bir sürüş moduna sahip.

Yeni Elantra N Line'ın ardından performans serisini daha da genişletmek isteyen Hyundai, çok yakın bir süre içerisinde 2.5 litrelik turboşarjlı Sonata N Line'ı da satışa sunmayı planlıyor.

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