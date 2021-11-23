Sonunda tanıtıldı! İşte Kia'nın yeni elektrikli otomobili EV9

Kia'nın kısa süre önce tanıttığı elektrikli modeli EV6'dan sonra izleyeceği yolun sinyallerini veren konsept model EV9 tanıtıldı.

EV6 gibi konsept EV9'da şirketin elektrikli araçlar için geliştirdiği Electric-Global Modular Platform (E-GMP) üzerinde yükseliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, keskin kenarlı dış hatların tasarımında doğada bulunan kristaller ve kayalardan ilham alınmış.

350 kilowattlık şarj desteği sunacak olan model in bataryaları 20 dakikada yüzde 10'da yüzde 80'e ulaşabiliyor. EV9 tam dolu şarjla yola çıktığında 483 kilometrelik bir menzil vadediyor.

Konsept aracın iç kısmında dışarıdaki keskin çizgilere yer verilmemiş. Araçta 27 inçlik sürücü bilgi ve multimedya ekranı birleşik halde yer alıyor.

3 sıralı bir koltuk düzenine sahip olan araçta orta sıradaki koltuklar masaya dönüştürülerek 1. ve 3. sıra koltuklar karşılıklı olarak döndürülebiliyor. Alternatif olarak 3. sıra koltuklar tamamen geri dönerek bagajdan dışarısı izlenebiliyor.

Aracın döşemelerin denizlerden toplanan balık ağları ve plastikler gibi geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmış.

Ön tarafından bir havalandırma girişine ihtiyaç duymayan elektrikli aracın bu bölümünde yanmadığında görünmeyen aydınlatmalara yer verilmiş.

Araçta üretim versiyonunda olması beklenmeyen karşılıklı kapaı tasarımına yer verilmiş. Modelde ilgi çekici bir başka özellik ise tavan raylarının istenildiğinde içeri girmesi.

Araçta dikiz aynaları yerin son dönemde yeni araçlarda görmeye alıştığımız kamera sistemi kullanılmış.