Sıra beklemeden Nissan Micra sahibi olun

Nissan Micra ağustos ayında 60.000 TL’ye 12 ay %0 faiz avantajıyla!

Kompakt dış tasarımı, geniş iç hacmi, pratik ve akıcı sürüş özellikleri ile güvenlik teknolojileri otomobil tutkunlarını cezbeden Nissan Micra, Ağustos ayına özel 60.000 TL’lik 12 ay %0 faiz kredi avantajı ile Nissan yetkili satıcılarında satışa sunuluyor.

Sıra beklemeden Nissan Micra sahibi olmak isteyenler ve kredi kampanyasını tercih etmeyenlere sınırlı sayıdaki Tekna CVT için ise özel indirimli fiyat fırsatı da sunuluyor. 2022 model Tekna donanım seviyesine sahip otomatik Nissan Micra, 561.500 TL özel indirimli fiyatı ile kampanyadaki yerini alıyor.

Ağustos ayı kampanya koşulları, Niskasko veya uzatılmış garanti alındığı takdirde 31 Ağustos 2022 tarihine kadar geçerlidir. Kampanya ve fırsatların detayları ile ilgili tüm konular için Nissan’ın pratik hizmetleri “sizi arayalım” veya “sizi görüntülü arayalım” hizmetinden faydalanılabilir. Özel indirimli fiyat ve sıfır faiz kampanya koşulları birlikte geçerli değildir.