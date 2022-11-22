SINIRLI ÜRETİM POLESTAR İÇİN HL İŞARETLİ YENİ P ZERO ELECT LASTİK

İLK POLESTAR’DAN BERİ HER MODEL İÇİN ELECT TEKNOLOJİSİ

Pirelli’nin Elect işareti, bu P Zero lastiğin içerdiği teknolojilerin Polestar 2 BST edition 270 gibi bataryalı otomobillerin benzersiz özelliklerini bütünlemek için geliştirildiğini gösteriyor. Yola aktarılan 680 Nm torku kontrol etmek için özel olarak tasarlanan bir sırt hamuruna sahip olan lastik zemini anında kavrarken patinaj nedeniyle oluşabilecek aşınmayı sınırlı tutuyor. Dönme direncinin azaltılmasıyla bataryaların ömrü uzatılıyor; böylece aracın menzili artırılırken güçlendirilmiş yapı bataryaların ağırlığını destekliyor. Pirelli’nin, lastiğin içindeki özel bir sünger sayesinde sesi azaltan Gürültü Engelleme Sistemi (PNCS) teknolojisi de elektrikli otomobillerin tipik sessizliğinden ödün vermemek için yol gürültüsünün düşük tutulmasını sağlıyor.

Polestar 2 BST edition 270 için geliştirilen orijinal ekipman lastik, Pirelli’nin elektrikli araçlara odaklı İsveçli otomotiv üreticisiyle iş birliğinde yeni bir sayfa açıyor. Serinin ilk otomobili olan ve orijinal ekipman olarak P Zero ile sunulan Polestar 1 aynı zamanda Elect işaretli Pirelli lastikleriyle donatılan ilk otomobiller arasında yer alıyor. Geliştirme süreçlerini iyileştiren ve hızlandıran modern sanal tasarım tekniklerinden yararlanan iki marka, geleceğe yönelik yeni projelerde birlikte çalışmaya devam ediyor.

YÜKSEK AĞIRLIKLAR İÇİN HL İŞARETİ

Yeni Polestar 2 BST edition 270 için geliştirilen P Zero’nun yanağındaki HL (yüksek ağırlık) işareti, lastiğin otomobili destekleme ve örneğin sportif sürüş gibi ciddi stres altına girdiği durumlarda üstün konfor sağlama kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor. HL işaretli P Zero, standart bir lastiğe kıyasla %20’den daha fazla ve aynı ölçüde bir XL lastiğe kıyasla %9 daha fazla ağırlığı destekleyebiliyor.

YÜKSEK PERFORMANS ARAYAN SÜRÜCÜLER İÇİN ELEKTRİKLİ BİR OTOMOBİL

Polestar tarafından geliştirilen Polestar 2 BST edition 270, elektrikli Polestar 2 modelinin daha yüksek performanslı bir ‘fastback’ versiyonu olup sınırlı sayıda sunulacak. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarları için sadece 270 adet üretilecek. Önde ve arkada farklı ebatlı özel P Zero lastikler ve 21 inç jantlarla donatılan Polestar 2 BST edition 270 ayrıca benzersiz iki yönlü ayarlanabilir amortisörler, daha düşük sürüş yüksekliği, yüksek performanslı frenler ve bir kule gergisi ile 350 kW ve 680 Nm artırılmış güç çıktısı gibi özelliklere sahip.