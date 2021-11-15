Sıfır mı, ikinci el mi? İşte son araştırma sonuçlarına göre satın alma grafikleri...





Araştırma katılımcılarının %71,7’si şu an araç alsa ikinci el araç tercih edeceğini, %28,3’ü ise sıfır km. araç tercih edeceğini söylüyor. İkinci el tercih edeceğini söyleyenlerin %58,9’u daha ekonomik olduğu için, %19,7’si değer kaybının sıfır araçlara nazaran daha az olduğu için, %10,1’i ayağını yerden kessin mantığı ile düşündüğü için, %5,8’i takas imkanı olduğu için ve %5,5’i ödeme alternatifleri daha geniş olduğu için ikinci el araçları tercih edeceğini belirtiyor. Sıfır km. tercih edeceğini söyleyenlerin %41’i ikinci el araç fiyatları neredeyse sıfır araçlar kadar pahalı olduğu için, %24,7’si bakım masrafları ile ilgilenmek istemediği için, %21,1’i aracın ilk sahibi olmak istediği için, %8,4’ü satın alım işlemleri daha güvenli olduğu için ve 4,8’i konforlu ve son teknoloji olduğu için sıfır km. araç tercih edeceğini söylüyor. Sıfır araç almayı düşünenlerin aslında ilk tercihinin özellikle sıfır km. otomobiller olmadığı ve ikinci ele yüksek fiyat vermektense bütçesini biraz daha artırıp sıfır araç almayı planladıkları görünüyor.

Sıfır km. Araç Tercih Edenler İndirim Kampanyası İstiyor

arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmada sıfır km. araç tercih edeceğini söyleyenlere “hangi kampanyaların olmasını istersiniz?” sorusu yöneltildiğinde katılımcıların %63,7’si indirim kampanyaları istediğini söyledi. Tüketicilerin %15,8’i kredi desteği kampanyaları, %9,6’sı faiz indirimi, %5,5’i takas desteği kampanyaları, %2,7’si 1 yıllık ücretsiz bakım kampanyaları, %2,1’i ek garanti kampanyaları, %0,7’si boya koruma kampanyaları istediğini söyledi.

Sıfır km. araç almayı düşünenlere hangi fiyat aralığında araç tercih edeceği sorulduğunda ise tüketicilerin %38,7’si 180.000 TL-200.000 TL aralığında, %35,2’si 200.000 TL-300.000 TL aralığında, %10,6’sı 300.000 TL-400.000 TL aralığında, %6,3’ü 400.000 TL-500.000 TL aralığında, %9,2’si 500.000 TL ve üzerinde araç almayı düşündüğünü belirtti.

Araştırma katılımcılarına hangi tarihte otomobil almayı düşündükleri sorulduğunda tüketicilerin %27,3’ü kasım ayı içerisinde, %23’ü 2022’nin ilk üç ayında, %15,3’ü aralık ayında araç almayı düşündüğünü söyledi. Katılımcıların %34,4’ü ise araç alma tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.