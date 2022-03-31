Sıfır Araçlardaki Fiyat Artışı Sonrası Kilometresi Yüksek Araçlara Talep Arttı

Mart’ta 200.000 km. – 300.000 km. Aralığındaki Araç İlan Sayısı Arttı

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com’un mart ayı ikinci el ilan verilerine göre en çok ilanlar 200.000 km. – 300.000 km. aralığındaki araçlar için verildi. Geçtiğimiz ayın verilerine göre bu kilometre aralığındaki araçların ilan oranı %15 oranında artış gösterdi. Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış sonrası da dizel ve LPG’li araç ilanlarında küçük düşüşler gözlemlendi. Mart boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com analizi şöyle:

Mart ayında arabam.com’daki ilanların %68’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer aldı.

Mart Ayında En Çok İlan Verilen 10 Marka ve Model

arabam.com’da verilen ilanlarda mart ayında zirveyi Fiat oluşturuyor. Bu markayı sırasıyla Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.

İlanlara model özelinde bakıldığında ise en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Megane, Astra ve Focus oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Corolla ve Passat takip etti.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Mart Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %18 ile Dacia Duster oldu. Bu aracı sırasıyla Nissan Qashqai, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izledi.

Mart Ayında En Çok 2016, 2012 ve 2017 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da mart ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,3 oranı ile 2016 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2012 ve 2017 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %13,4’ünü oluşturdu.

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların şubat ayında 2.el araç alımında daha çok tercih edildiği gözlemleniyor. 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok ilgi gördü. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %28 oldu, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %52’sini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %5’te kaldı.

İlanların Fiyat Aralığına Göre Dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı %16 oran ile 100 .000 TL – 150.000 TL aralığındaki araçlar aldı. 150.000 TL – 200.000 TL aralığındaki araçlar ise ilanların %15’ini oluşturdu. 350.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranları ise %20,1 oranında oldu.

İlanların Vites Tipine Göre Dağılımı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların %65’ini oluşturdu, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %16’sını oluşturdu. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı %19.

İlanların Yakıt Tipine Göre Dağılımı

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %54,74 oldu. LPG’li araçlar %24,40 oranı ile ikinci sırada yer aldı. Benzinli araçlar ise ilanların %20,66’sını oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla elektrikli ve hibrit araçlar izledi.

Mart Ayında Kilometresi Yüksek, Uygun Bütçeli Araçlar Tercihler Edildi

İkinci el piyasasında mart ayında ilanlar en çok 150.000 km.- 200.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %17 oldu. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar revaçta. 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı %14 ve 100.000 km. – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %17 oldu. 200.000 km. – 300.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise %25 oldu.