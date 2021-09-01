SIFIR ARAÇ BULAMAYAN TÜKETİCİ SOLUĞU İKİNCİ EL ARAÇLARDA ALDI

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz ağustos ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına katkı sağlayacak istatistikleri paylaştı. Ağustos ayında en çok ilan “otomobiller” için ve 50.000 TL – 100.000 TL ile 100.000 TL – 150.000 TL aralığındaki fiyatı daha makul sayılabilecek araçlar için verilmiş durumda ve ilan sayılarında geçtiğimiz aylara göre artış gözleniyor.

Ağustos boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com analizi şöyle:

En Çok İlan Verilen Kategoriler

arabam.com’daki ilanların %71’ini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %2’lik dilimde yer alıyor.

En Çok İlan Verilen 10 Marka

arabam.com’da verilen ilanların %20’sini Renault oluşturuyor. Renault markasını %18 ile Fiat izliyor. Fiat markasını da sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.

İlanlara model özelinde bakıldığında ağustos ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Megane oldu. Bu üç modeli ise sırasıyla Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %20 ile Nissan Qashqai’nin oldu. Bu aracı sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izliyor.

Ağustos Ayında En Çok 2012, 2015 ve 2017 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da ağustos ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,6 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2015 ve 2017 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %14’ünü oluşturuyor. İlanların model yılına göre oranları aşağıdaki gibi:

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların 2.el araç alımında ideal olduğu gözlemleniyor. Diğer aylarda olduğu gibi 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları liderliklerini korumaya devam ediyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %53’ünü oluşturuyor. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

İlanlar içinde en yüksek payı ağustos ayında 50.000 TL - 100 .000 TL aralığındaki araçlar alıyor. 100.00 TL - 150.000 TL aralığındaki araçlar ise ağustos ayında ilanların %25,9’unu oluşturuyor. Geçtiğimiz ay 150.000 TL ve üzerindeki araçların ilan sayılarında küçük artışlar görünmüştü, ağustos ayında ise 50.000 TL ile 100.000 TL aralığındaki araçların da ilan oranlarında küçük artışlar yaşandı.

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Ağustos ayında düz vitesli araçlar ilanların %67’sini oluşturuyor, yarı otomatik vitesli araçlar, ilanların %16’sını oluşturuyor. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı %16. Ağustos ayında otomatik ve yarı otomatik vitesli araçların ilan oranları bir miktar azalırken, düz vitesli araçların ilan oranlarında küçük artışlar göründü. İlanların şanzıman tipine göre dağılımı aşağıdaki gibi:

Dizel ve LPG’li Araçlar Ağustos’ta Daha Çok Tercih Edildi

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, LPG’li araçların ağustos ayında ilan oranı %26,3 oldu. Dizel motorlu araçlar ise %54,39 oranı ile birinciliği kaptırmıyor. LPG’li araçları sırasıyla benzinli ve hibrit araçlar oluşturuyor.

200 Bin – 300 Bin km. Aralığındaki Araçlarda Yoğunluk Devam Ediyor

İkinci el ilan piyasasında ağustos ayında en çok 200.000 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için ilan verildi. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar için ilan verilmeye devam ediliyor. 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki ilan oranları ise %16.