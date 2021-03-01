SHELL’DEN HER İHTİYACA UYGUN KARBON NÖTR MADENİ YAĞLAR

Shell, hem otomotiv sektöründe hem de endüstrinin farklı alanlarında kullanıma uygun karbon nötr ürün portföyünü müşterilerinin kullanımına sundu. Bu portföy ile Shell, son yıllarda tüketicilerin giderek artan karbon ayak izlerini azaltma yönündeki taleplerini karşılarken aynı zamanda motor ve ekipmanlar için yüksek performans ve verimlilik sağlamaya devam ediyor.

Shell’in müşterilerine sunduğu karbon nötr madeni yağlar, madeni yağ sektöründeki en büyük ve en önemli sürdürülebilirlik çalışmalarından biri olup Avrupa genelinde 60 milyon litreden fazla yüksek performanslı madeni yağların kullanımından doğabilecek karbon salınımını nötrlemeyi amaçlamaktadır. Bu da, yılda yaklaşık 280.000 ton karbon salınımının nötrlenmesi ve bir yıl boyunca yaklaşık 130.000 aracın açığa çıkarttığı karbon emisyonlarının önlenmesi anlamına gelmektedir.

Piyasaya sunulan ‘karbon nötr’ madeni yağlarla ilgili Shell Avrupa, Rusya ve Afrika Madeni Yağlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Parminder Kohli, “Dünyanın en büyük madeni yağ tedarikçisi olarak müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Madeni yağlarımızın üretiminde daha fazla yenilenebilir enerji kullanarak, atıklarımızı azaltarak ve faaliyetlerimizin verimliliğini artırarak emisyonları önlemek veya azaltmak için de sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalar ile birlikte müşterilerimize karbon emisyonlarını azaltmaları için yardımcı oluyoruz.”dedi.

Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Mehmet Ünal ise, “Shell’in, 2050 yılına kadar net sıfır emisyonla faaliyet gösteren bir şirket olma hedefinin parçası olarak, hem otomotiv sektöründe hem de endüstrinin farklı alanlarında kullanıma uygun karbon nötr ürün protföyümüzü iş ortaklarımız ve müşterilerimize sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Karbon nötr ürünlerimiz, yüksek performans ve koruma sağlamaya devam ederken aynı zamanda müşterilerimizin karbon emisyonlarını önleyerek, azaltarak hatta sıfırlayarak sürdürebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacaktır.” dedi

Shell'in karbon nötr madeni yağları, öncelikle İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Türkiye'yi kapsayan öncelikli pazarlarda satışa sunulacak. ‘Karbon nötr’ madeni yağı portföyü ayrıca, Shell'in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde de distribütörleri aracılığıyla ulaşılabilir olacak. Shell’in karbon nötr ürün protföyü; binek otomobiller için Shell Helix Ultra 0W, ağır hizmet dizel motorları için Shell Rimula R6 & Ultra ve endüstriyel uygulamalar için Shell Tellus S4, Shell Omala S4 & S5, Shell Mysella S5 & S6 & S7, Shell Morlina S4 gibi çok çeşitli endüstri yağları, Shell'in eko-etiketli ürün ailesi "Shell Naturelle" ve rüzgar türbinlerinde kullanılan Shell Gadus S5 ürünlerinden oluşmaktadır.

‘Karbon nötr’ ürün portföyü Shell'in 2050'ye kadar ‘net sıfır emisyonlu’ bir enerji şirketi olma yolculuğuna önemli bir katkıda bulunacak.

Her bir ürünün kullanım ömrü süresince ortaya çıkabilecek karbon miktarı; Shell'in doğaya yönelik yaptığı yatırımlar sonucunda sahip olduğu karbon kredileri sayesinde nötrlenecek, Kullanım ömrü süreci; kullanılan hammadde (örn. baz yağ ve katkı maddeleri), üretim süreci, paketleme, nakliye, kullanım ve kullanım ömrü süresince ortaya çıkabilecek emisyonlar da dahil olmak üzere tüm süreçleri içermektedir.