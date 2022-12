Shell, ‘Hedef Sıfır’ Vizyonu ile 13. Yol Emniyeti Konferansı’nı Düzenledi

1923 yılından bu yana yarattığı güven ve kalitesinden aldığı güçle faaliyetlerini sürdüren Shell, Yol Emniyeti alanında da Türkiye’nin gelişimine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 13. Yol Emniyeti Konferansı’nı 21 Aralık 2022 tarihinde, online olarak sektör temsilcileri ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Sıfır kaza anlamına gelen 'Hedef Sıfır' vizyonu doğrultusunda 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen konferansta bu yıl Bütünsel Sağlık ve Yol Emniyeti alanındaki uygulamalar, güncel bilgiler ve gelişime yönelik öneriler paylaşıldı.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, konferansta yaptığı konuşmada, Yol Emniyeti’nin küresel bir gündem ve sürdürülebilirlik ajandasının önemli bir parçası olduğuna değindi. Erdem; “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yol emniyeti ve güvenliğinin sağlanamaması her yıl 1,3 milyon can kaybına neden oluyor. Bu veri ülkemiz içinse 5 bini aşkın can kaybı olarak TÜİK tarafından paylaşılıyor. Bu kayıpların önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında güvenilir, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım ve yolculuk olanakları sunulmasına odaklanılıyor. Shell olarak tüm dünyada yolculukların emniyeti için çalışarak bu alana öncülük ediyoruz. Hedef Sıfır vizyonumuz doğrultusunda sadece çalışanlarımız ve birincil derecede paydaşlarımızın değil, içinde bulunduğumuz toplulukların da emniyetli, güvenilir ve sağlıklı yolculukları için çalışıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz 13. Yol Emniyeti Konferansı ile bir kez daha bu alandaki kararlılığımızı ortaya koymuş bulunuyoruz” dedi.

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı da “Bugün Shell markamızla Hep İleride olmamızı sağlayan temel unsurlardan biri yol emniyeti, güvenlik ve sağlık alanlarına verdiğimiz önem ve bu alanda sağladığımız güçlü başarıdır. Her yıl 70 ülkedeki faaliyetlerimiz kapsamında 1 milyar km ve ülkemizde 30 milyon km yol kat eden bir şirket olarak yol güvenliği alanında sağladığımız Sıfır Kaza başarısını ileri taşımak ve tüm paydaşlarımızı kapsamak hedefiyle yol alıyoruz. Bu doğrultuda faaliyet alanımızın taşıdığı riskleri bertaraf etmek ve çalışma arkadaşlarımızın, alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin emniyeti ve sağlığı için çalışmayı temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Yol güvenliği alanındaki birikim ve uzmanlığımızı, toplumla paylaşırken aynı zamanda doğru beslenme, egzersiz gibi işin güvenliği ve sürdürülebilirliğine etki eden faktörleri de kapsayan bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. İnsana ve çevreye yönelik sorumluluklarımızın bir yansıması olan bu çalışmalarımızın paydaşlarımız tarafından benimsenmesi ve kendi operasyonlarına ve hayatlarına geçirmeleri en temel hedefimizdir” şeklinde konuştu.

13. Yol Emniyeti Konferansı’nda akademi ve Shell uzmanları, katılımcılara acil durum protokollerinden, trafik psikolojisi ve stres yönetimine geniş bir perspektifte deneyim aktarımında bulundu. Örnek vakaların da incelendiği konferans, çocuklar arasında düzenlenen resim yarışmasının kazananlarının duyurulduğu ödül töreni ile son buldu.