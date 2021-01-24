Sektörde tercih değişmedi, Otokar 12’nci kez otobüs pazarının lideri oldu

Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, 2020'de faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında 12’nci kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası olduğunu duyurdu. 2020 yılında koronavirüsün etkilerini değerlendiren Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, “Covid-19 sürecinin en başından itibaren çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın sağlığını korumak, işimizin devamlılığını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldık, üretimimizi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile sürdürdük. Pandemi sürecinde iletişimimizi dijital kanallarda devam ettirdik. CRM Merkezimiz 7/24 hizmet vermeye devam etti, evden çalışmayla birlikte CRM verimliliğimizi yüzde 10 artırdık. Servislerde yoğunluğu önlemek adına randevulu sisteme geçtik, gerekli alanlarda teknik ekibimiz arıza teşhisi ve onarımını da uzaktan bağlantılar ile çözdü” dedi.

“12’NCİ KEZ SEKTÖRÜN LİDERİ OLDUK”

Covid-19’un pazara olumsuz etkisini tüm sektörlerde olduğu gibi mart-haziran döneminde yoğun olarak gösterdiğini belirten Basri Akgül, pazardaki toparlanmanın haziran ayında normalleşme süreciyle başladığını belirterek; "Yılın ikinci yarısında, özellikle servis taşımacılığında önemli bir talep artışı gerçekleşti. Kasım ayında ise tüm segmentlerde canlanma azaldı. Yıl geneline baktığımızda faaliyet gösterdiğimiz segmentlerin toplamında ise yaklaşık yüzde 2'lik bir büyüme gerçekleşti. Geniş ürün gamımız, markamıza duyulan güven, düşük işletme giderleri ve yüksek ikinci el değeri ile Otokar bir kez daha sektörün ilk tercihi oldu; geçen yılı tüm otobüs pazarında lider olarak tamamladı. Tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza Otokar markasını tercih ettikleri ve ürünlerimize duydukları güvenden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"KÜÇÜK VE ORTA BOY OTOBÜS PAZARININ TERCİHİ SULTAN OLDU"

Pandemiye rağmen geçen yıl Türkiye’nin dört bir yanında teslimatları sürdürdüklerini belirten Akgül şunları ekledi: "2020 yılında küçük ve orta boy otobüs pazarı yüzde 10 civarında daralırken, Otokar bu segmentte satışlarını artırdı. Belediye otobüsü segmentinde ise koronavirüs pandemisinin yayılımını azaltmak için getirilen sınırlamalar araç ihtiyacını artırdı. Yılın tek kalemde gerçekleşen en büyük otobüs ihalesi olan İzmir ESHOT Genel Müdürlüğü’nün açtığı ihaleyi kazandık. Artışlarla birlikte 368 adet otobüsün teslimatlarına yıl sonunda başladık. Türkiye'nin yanı sıra 50'den fazla ülkede milyonlarca yolcuya hizmet vererek 2020 yılında da ülkemizin otomotiv ihracatına katkı sağladık. Globalleşme stratejimizi merkezimize alarak, geçtiğimiz yıl da uluslararası rakiplerimizi geride bırakıp önemli projeler üstlendik. Pandemi sırasında Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile 175 adet otobüs ve bu otobüslerin yedek parça ve eğitimlerini kapsayan bir sözleşme imzaladık. Ayrıca Malta'dan aldığımız 50 adetlik sağdan direksiyonlu 5'inci siparişimizi tamamladık.”

“GÜVENLİ OTOBÜS İLE İLKLERİN ÖNCÜSÜ OLMAYA DEVAM ETTİK”

Son 10 yılda cirosunun yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayıran Otokar'ın, pandemi sürecinde de öncü işlere imza attığını kaydeden Akgül, “Şehir içi toplu taşımacılık için ‘Güvenli Otobüs’ü geliştirdik. Güvenli Otobüs, kendi kendini dezenfekte edebiliyor; fotokatalitik sistem ile güvenli bir seyahat imkânı sunuyor; binen yolcuların ateşini ölçüp, maske kontrolü yapabiliyor ve yeni nesil sürücü kabini ile sürücüyü bulaş riskine karşı daha fazla koruyor. Dünyada ilk kez bu dört sistemin bir arada kullanıldığı Güvenli Otobüs, ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi filosunda hizmet vermeye başladı. Koronavirüs tehdidine karşı özellikler eklenen otobüsler takiben Malta’da da şehir içi taşımacılıkta hizmete başladı. Malta'ya teslim edilen 50 otobüse otomatik sterilizasyon sistemi entegre edildi” dedi.

Otokar’ın alternatif yakıtlı araçlar konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren Basri Akgül, 12 metrelik elektrikli otobüs Kent Electra’yı Türkiye pazarında ilk kez 2020 yılında tanıttıklarını hatırlattı. Akgül, geçtiğimiz günlerde Okan Üniversitesi iş birliği ile otonom otobüsün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testlerini başarıyla tamamladıklarını belirterek, “Yapılan testlerde Otokar Otonom Otobüsü, sürücüsüz bir şekilde çevresini algılıyor, düşük hızlarda dahi hassas kontrol ve konforlu bir yolculuk sağlıyor. Bu alanda da sektörün öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.