Sektörde “ilk akredite test laboratuvarı”nın sahibi olan Mercedes-Benz Türk, yenilikçi projelerine devam ediyor

Türkiye’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında “ilk akredite test laboratuvarı”na sahip olan Mercedes-Benz Türk, birçok konuda olduğu gibi söz konusu alanda da öncülüğünü sürdürüyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın bünyesinde yer alan “Malzeme Laboratuvarı”, “Yüzey Koruma Laboratuvarı” ve “Çevre Laboratuvarı”nın akreditasyonunu 2012 yılında alan şirket, laboratuvarlarının uluslararası kriterlere göre teknik ve idari yeterliliklerini yetkili kurumlara da onaylatmıştı. Aradan geçen 10 yılda test laboratuvarları için yatırımlarına ara vermeden devam eden Mercedes-Benz Türk, değişen müşteri talepleri ve yasal mevzuatlara en hızlı şekilde cevap verebilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yoğun test çalışmaları gerçekleştiriliyor

Mercedes-Benz Türk, akreditasyon işlemleri tamamlanan Malzeme Laboratuvarı, Yüzey Koruma Laboratuvarı ve Çevre Laboratuvarı’nda yoğun testler gerçekleştiriyor. Söz konusu laboratuvarlarda; ECER R118.03 regülasyonu kapsamında yanma testleri, tekstil malzemelerde haslık, mekanik dayınım testleri, metal malzemelerde mukavemet sertlik ve elemental analiz, çelik ve alüminyum malzemelerde korozyon testleri ile belediye atık su yönetmeliği kapsamında atık su analizleri yapılıyor.

Mercedes-Benz Türk, uzun yıllar önce gerçekleştirdiği laboratuvar yatırımı ve akreditasyon süreci ile gelecekte de söz konusu laboratuvarların şirkete önemli katkılar sağlayacağına inanıyor. Test sonuçlarının ulusal ve uluslararası kabul gördüğü laboratuvarlar, teknik alt yapıları ve yeteneklerinin sürekli artırılması sayesinde Mercedes-Benz Türk’ün yenilikçi projelerine hız katıyor.