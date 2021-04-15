Segmentinde Fark Yaratacak Hyundai ELANTRA Şimdi Türkiye’de.

Hyundai Assan, 2021 yılındaki model atağına Yeni ELANTRA modeliyle başladı. Yeni ELANTRA, markanın Türkiye’de 2021 yılında lansmanını yapmayı planladığı beş modelden ilki konumunda. Sedan segmentine farklı bir bakış açısı getirmesi hedeflenen otomobil, özellikle sıra dışı sert ve keskin çizgilerden oluşan tasarım diliyle rakiplerinden ayrılıyor.

30 yılda 250’den fazla ödül

Yeni ELANTRA’nın online basın toplantısında, açılış konuşmasını yapan Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, şunları söyledi. “Hyundai'nin dünya çapında en çok tercih edilen modeli olan ELANTRA, 30 yılda 250'den fazla ödül ve övgü aldı. Son jenerasyon ise Ocak ayında kazandığı prestijli “Kuzey Amerika Yılın Otomobili” ödülüyle, iddialı olduğunu göstermeye başladı. ELANTRA, her nesliyle kendi segmentinde çıtaları yükselten ve çok sevilen bir model. Umarım Yeni ELANTRA, Türk halkı tarafından da sevilir ve dünya çapındaki milyonlarca mutlu ELANTRA sürücüsü gibi mirasını bu topraklarda da devam ettirir”.

Model atağının başlangıcı

Satışa sunulan yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise, “Sedan Ruhu, Cazibesini Buldu” sloganıyla satışa sunduğumuz Yeni ELANTRA ile birlikte model atağımızı bugün itibariyle başlatıyoruz. Amacımız, Yeni ELANTRA ile sedan sınıfında fark yaratmak. Çünkü, geleneksel çizgilerden ve birbirine benzer modellerden sıkılan müşterilerimize daha farklı duruş sergileyen, hem cesur hem de modern bir otomobil sunmanın tam zamanı. Sadece ELANTRA değil, arkaya arkaya satışa sunacağımız sıradışı ve estetik modellerimizle iddiamızı artırıyoruz” dedi.

Hyundai’nin bugüne kadar en çok satılan modeli

İlk kez 1990 yılında tanıtılan ve akabinde satışa sunulan Hyundai ELANTRA, 30 yılda 15 milyon adetten fazla sattı. Bu önemli satış adetiyle beraber, markanın en çok satılan ve aynı zamanda en popüler modeli olan ELANTRA, yepyeni tasarım özellikleri ve ayrıştırıcı görünüşüyle oldukça dikkat çekici bir otomobil haline geldi. Hyundai ELANTRA, şimdi de yedinci nesliyle tüm zamanların en iyisi olarak lanse ediliyor. Öncelikli olarak Amerika, Kore, Çin ve diğer Asya pazarları göz önünde bulundurularak hazırlanan aracın Türkiye’deki hedefi, daha sportif ve aynı zamanda farklı bir tasarım çizgisine sahip sedan araç isteyen bireysel müşterilere ulaşmak.

Agresif ve sportif bir tasarım

CN7 model kodlu Yeni ELANTRA, sıradışı şekillere ve dokulara dayanan, Hyundai'nin Parametrik Dinamik adını verdiği yeni tasarım kimliğini yansıtıyor. Otomotiv dünyasında tüm araçların neredeyse birbirine benzediği bir dönemde daha agresif, daha sportif ve aynı zamanda daha farklı bir tasarım felsefesi benimseyen Hyundai, böylelikle geleneksel tasarımlardan sıkılan otomobil severlerin ilgisini çekmek istiyor. Bu bağlamda, pek alışılmadık sert hatların yer aldığı otomobilde” Parametrik Dinamik” adı verilen yenilikçi bir dizayn felsefesi var. Bu felsefe, tasarımın amacı ve çözümü arasındaki ilişkiyi birlikte tanımlayan ve kodlayan, algoritmik düşünceye dayanan bir süreç olarak dile getiriliyor.

Aynı zamanda matematiksel kavramlara da dayanan bu özel tasarım, gelişmiş bir dijital tasarım teknolojisi. Parametrik Dinamik tasarımı basitçe tanımlamak için; tek bir noktada üç çizginin buluşması anlamına geldiğini söylemek gerekiyor. Böylelikle, araç üzerinde üç ana hat bulunurken, özellikle kapılarda ve arka çamurluklarda yer alan sert geçişler, aracın tüm dinamizmini ön plana çıkarıyor.

Bu tasarım dili, Yeni ELANTRA’da farklılık isteyenlerin tüm beklentilerini en cesur şekilde karşılıyor. Bir başka deyişle, geçtiği her yerde tüm bakışları üzerinde topluyor. Yenilikçi bir görünüme sahip olan otomobil, segmentindeki geleneksel tasarımlardan farklı bir yapıda. Bu haliyle kullanıcısıyla arasında güçlü bir bağ oluşturuyor. Geniş kademeli yeni tip ızgara ve entegre farlar, otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor. Ayrıca, tamponda yer alan rüzgar kanalları sayesinde sürtünme katsayısı da önemli ölçüde azaltılmış.

Bu sayede aerodinamizm artarken aynı zamanda yakıt ekonomisi de elde ediliyor. Önden arkaya doğru uzanan sert geçişler ise tekrar ön kapılarda birleşmeye başlıyor. Arka taraftaki uzunlamasına konumlandırılan stop lambalar ise sağ ve sol tarafta gövdeye doğru uzanmaya başlıyor. Yandan bakıldığında Z şeklinde bir forma kavuşan arka tasarım, bagaj kısmında da daha fazla yükleme alanı sunmaya yardımcı oluyor. Dört kapılı bir coupe havası sunan bu yeni tasarım, parlak siyah tampon difüzörüyle de şık görünüşünü destekliyor. Ayrıca, H formunu oluşturan LED arka lambalar da bagaj kapağı boyunca uzanarak özellikle gece sürüşlerde muazzam bir görsellik sunuyor.

Hyundai mühendisleri ve tasarımcıları, ELANTRA 'yı dört kapılı bir coupe görünümüne dönüştürmek için altıncı nesle göre daha uzun, daha alçak ve daha geniş bir form tercih ettiler. Yeni ELANTRA’nın toplam uzunluğu 30 mm ve dingil açıklığı da 22 mm artarken toplam genişlik ise 25 mm artırılmış. Yükseklik 10 mm alçalırken ön kaput ise neredeyse 50 mm geriye doğru kaydırılmış. Bu küçük değişiklikler, aracın şeklini önemli ölçüde değiştirirken kabin içerisinde de etkili olmuş.

Konforlu ve gösterişli iç mekan

Sürücü odaklı kokpit, sürüş hissiyatını ve heyecanını zirveye taşırken sadelikle gelen zariflik de bir diğer önemli unsur olarak dikkat çekiyor. Yeni tip direksiyon simidi ve dijital ekrandan oluşan göstergeler de bu yapıyı destekliyor. Yeni estetik çizgiler, aracın iç mekanında da tüm tabuları yıkan bir düzeyde karşımıza çıkıyor ve alışılagelmiş Hyundai modellerinden daha farklı bir ambiyans sergilemeye başlıyor. Yani dışarda olduğu gibi kokpitteki şıklık da ELANTRA’nın rakiplerinden daha cüretkar olmasını sağlıyor.

"Etkileyici koza" iç düzeni, sürücüyü bir uçak kokpiti gibi sarıyor. Alçak ve geniş çizgiler, kapıdan orta konsola kadar uzanıyor. Alçak ve geniş bu tarz, aynı zamanda otomobile geniş bir iç alan sağlıyor. Uyumlu bir şekilde birbirine bağlanmış 10,25 inçlik iki ekrandan oluşan geniş bilgi ekranı ve gösterge, otomobilin fütüristik hissini artırıyor. Açılı dokunmatik ekran, sürücünün görmesi ve kontrol etmesi için son derece kullanışlı bir yere konumlandırılmış. ELANTRA’nın sürücü koltuğundayken otomobili saatlerce kullanmak için hissedilmesi gereken tüm duygular, yeni estetik çizgilerle birleşiyor.

Hyundai tasarımcılarının bir diğer amacı; otomobilin içindeyken sürücüsünü özel hissettirmek. Bu yüzden, sürücü tarafı ile sağ yolcu koltuğu arasında kokpite doğru paralel uzanan bir tutamaç bulunuyor ve tüm kokpit tamamen sürücüye doğru bir şekilde konumlandırılmış.

Separatör özelliği bulunan bu tutamaç, araca premium bir izlenim de kazandırıyor. Ayrıca, tamamen yeni tasarım ürünü şık koltuklar da sportiflik seviyesini zirveye çıkarıyor. Vücudu saran yüksek kafalıklara sahip koltuklar, yarış veya süper spor otomobillere gönderme yapıyor. Siyah, bej ve açık gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulan bu koltuklar, en üst donanım seviyesi Elite Plus’ta karşımıza deri olarak çıkıyor. Vites topuzu, elektronik park freni ve diğer butonlar da diğer Hyundai modellerinden daha farklı bir şekilde hazırlanmış.

Hyundai ELANTRA, tasarımı ve estetik iç mekanıyla C sedan segmentinde fark yaratırken aynı zamanda ailelerin geniş bagaj ihtiyacını da rahatlıkla karşılıyor. Bagaj hacmi, bir önceki jenerasyona göre 16 litre daha fazla alan sunarak tam 474 litreye çıkıyor. Arka sıradaki diz mesafesi de yine bir önceki modele göre 58 mm daha fazla. Yani rahat bir yolculuk için toplam 964 mm’lik bir değer sunuyor.

ELANTRA ile gelen yeni K3 platformu

Hyundai’nin üçüncü nesil araç platformu, Yeni ELANTRA’nın genel tasarımını, güvenliğini, verimliliğini, gücünü ve sürüş performansını önemli ölçüde geliştiriyor. Yeni ELANTRA, K3 adlı platform sayesinde daha hafif ve daha iyi bir yakıt ekonomisine sahip. Bu platform aynı zamanda, mühendislerin daha çevik yol tutuşu için ELANTRA’nın ağırlık merkezini düşürmesine de olanak tanıyor. Olası bir çarpışma anında çok katmanlı bir yapıda olduğundan güvenliği de artırıyor. K3 platformu, rahatlıkla uzatılıp genişletilebiliyor. Böylece, diğer segmentlerdeki modellerde de kullanım imkanı sunuyor. Estetik açıdan farklı bir duruş sergileyen ELANTRA’nın süspansiyon sistemi de konfora yönelik. Geliştirilmiş süspansiyon montaj yapısı sayesinde hem dinamizm hem de üst düzey sürüş konforu elde ediliyor.

Üstün sürüş keyfi

Hyundai ELANTRA’nın sürüş performans hedefi, kullanması heyecan verici ve eğlenceli bir otomobil olmak. Yeni platform ve modern güç aktarma organlarını birleştirerek tepkileri önemli ölçüde iyileştiren mühendisler, otomobilin sürücünün kullanım tarzına göre hızlı bir şekilde yanıt vermesine de olanak sağlamış.

Yeni ELANTRA, otoyolda ve şehir içinde son derece sessiz ve sağlam bir sürüş özellikleri sunuyor. Ayrıca çevik sürüş dinamikleri, üç farklı sürüş moduyla değiştirilebilerek kullanıcısına farklı deneyimler sunabiliyor.

Yakıt ekonomisi ve zengin donanım seçenekleri

Hyundai ELANTRA, Türkiye’de ilk etapta tek motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Araç, 1.6 litre atmosferik beslemeli motora ve CVT şanzımana sahip. CVT’ye ek olarak, 6 ileri manuel şanzıman sadece Style donanım seviyesinde sunuluyor. Yakıt ekonomisi ve optimum verimlilik vaad eden bu motor, 123 beygir gücünde. Üstten çift eksantrikli motor, çok noktadan enjeksiyonlu yakıt püskürtme sistemi (MPI) özelliğine sahip.

Türkiye’de “Style”, “Style Comfort”, “Smart”, “Elite” ve “Elite Plus” olmak üzere beş farklı donanım seviyesiyle satılan otomobilin, teknolojik özellikleri de en az tasarımı kadar iddialı. Dual LED farlar, LED gündüz sürüş farları, uzunlanmasına yerleştirilen H formundaki LED arka lambalar, açılabilir tavan, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektronik park freni, akıllı hız sabitleyici, kablosuz şarj sistemi, yağmur sensörü, ön çarpışma uyarı sistemi, şeritte kalma ve takip uyarı sistemi ve 10.25 inç bilgi ekranı, Yeni ELANTRA’nın en önemli donanımlarını oluşturuyor.

Ayrıca, ELANTRA’da sunulan kablosuz Android Auto ve Apple Car Play özellikleri de 10.25 inçlik bilgi ekranıyla kombine bağlantı özelliği sunuyor. Elite Plus donanım seviyesinde sunulan 8 hoparlörlü Bose ses sistemi de müzik tutkunu kullanıcıların en beğendiği özellik.