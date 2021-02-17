SEAT’tan Cazip Fiyatlar ve Uygun Ödeme Koşulları

SEAT, gerçekleştirdiği kampanya ile 2021 model Ateca ve Ibiza’da cazip fiyat seçenekleri sunuyor. Yeni SEAT Ateca’nın, 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience ve FR donanımları, 14 bin 400 TL’lik indirimle 338 bin 600 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile satılıyor. Full LED ön ve arka farlar, 10,25” dijital gösterge paneli, geri görüş kamerası, karartılmış arka camlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 18” alüminyum alaşımlı jantlar ve ön çarpışma uyarısı gibi özellikler Yeni Ateca’nın yüksek donanım standartlarından bazıları.

SEAT’ın ikonik modeli olan Ibiza’nın 2021 model 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style donanımı ise 12 bin 100 TL’lik indirimle 184 bin 900 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı ile sunuluyor. Ibiza’nın zengin donanım özelliklerine sahip modelinde yağmur sensörü, hız sabitleme sistemi, arka park sensörleri, otomatik klima, otomatik yanan kısa farların yanı sıra, yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip dokunmatik ekran da standart olarak yer alıyor.

Tüm SEAT Arona modellerinde ise 50 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkanı sunuluyor. SEAT Arona'nın 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xcellence ve FR donanımları 231 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla satılıyor.

16-28 Şubat tarihleri arasında, tüm SEAT Yetkili Satıcılarında geçerli olan bu kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www.seat.com.tr adresinden de ulaşılabilir.