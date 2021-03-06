SEAT’tan Ateca ve Arona Modellerinde Özel Bahar Fırsatları

SEAT gerçekleştirdiği kampanya ile SUV modellerine özel fiyatlar ve ödeme avantajları sunuyor.

Markanın SUV sınıfındaki ilk temsilcisi olan ve kullanıcılarına sunduğu dinamik sürüş keyfi, güvenlik ve konfor özellikleri ve kendine özgü tarzıyla fark yaratan Yeni SEAT Ateca, 27 bin 500 TL’ye varan indirim oranıyla, 325 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor. Yeni SEAT Ateca, Full LED far sistemi, Dijital gösterge paneli, Geri görüş kamerası, Karartılmış arka camlar, Ön çarpışma uyarısı gibi yüksek donanım özellikleriyle SEAT Yetkili Satıcılarında SEAT severleri bekliyor.

SEAT’ın yaşam tarzı ve dinamizme odaklanan kompakt crossover modeli Arona ise gelişmiş teknolojisi, sürücü destek sistemleri, bağlanabilirlik özellikleri ve 218 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları ile SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor. Kredi kullanmak isteyen müşteriler için tüm Arona modellerinde geçerli 50 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkânı da bulunuyor. 2021 model yeni Style Plus versiyonunda 17’’ Gri Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Isıtmalı & Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar, Full Link Teknolojisi, Çift Bölgeli Otomatik Klima, Eve Geliş & Evden Çıkış Aydınlatması, Yağmur Sensörü, Kendiliğinden Kararan Dikiz Aynası, Ön Kol Dayama ve Yolcu Koltuğu Altı Göz, Bagaj Filesi bulunuyor.

Yeni Ateca ve Arona özel bu kampanya, 01 Mart – 15 Mart 2021 tarihleri arasında kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcılarında geçerli olup; daha detaylı bilgiye www.seat.com.tr adresinden de ulaşılabilir.

Kredi ve finansman şart ve seçenekleri vdf tarafından sağlanmakta olan kampanyada, Doğuş Otomotiv fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.