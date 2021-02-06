SEAT, Yeni Ateca, Arona ve Ibiza modellerinde faizi sıfırladı

SEAT markası, Şubat ayına cazip fiyatlar ve Yeni Ateca, Arona ve Ibiza modellerinde yüzde 0 faizli kredi avantajı ile başladı.

Sınırlı sayıda 2020 model Yeni SEAT Ateca 1.5 lt EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience ve FR versiyonu 345 bin TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat ile tüm SEAT Yetkili Satıcılarıda satışa sunuluyor. Ayrıca bu fırsata ek olarak kredi kullanmak isteyen müşteriler için vdf’den tüm 2020 model SEAT Ateca modellerinde geçerli 100 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile özel taşıt kredisi de bulunuyor. Full LED far sistemi, dijital gösterge paneli, geri görüş kamerası, karartılmış arka camlar ve ön çarpışma uyarısı gibi özellikler Yeni Ateca modelinde standart olarak sunuluyor.

SEAT’ın ikonik modeli Ibiza’nın 2021 model 1.0 lt EcoTSI 110 HP DSG versiyonunda ise 50 bin TL’ye 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile taşıt kredisi kullanma imkânı bulunuyor. Zengin donanım özelliklerine sahip modelde yağmur sensörü, hız sabitleme sistemi, arka park sensörleri, otomatik klima, otomatik yanan kısa farların yanı sıra, yüksek kaliteye ve çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik dokunmatik ekran da standart olarak yer alan Ibiza’nın DSG versiyonu 197 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla satılıyor.

Tüm SEAT Arona modellerinde ise 50 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkanı sunuluyor. SEAT Arona'lar, 231 bin TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı fiyatlarla satılıyor.

Yeni Ateca, Arona ve Ibiza’ya özel bu kampanya, 01 Şubat – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcılarında geçerli olup; daha detaylı bilgiye www.seat.com.tr adresinden de ulaşılabilir.

Kredi ve finansman şart ve seçenekleri vdf tarafından sağlanmakta olan kampanyada, Doğuş Otomotiv fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.