Seat Leon FR ve Style Plus bir üst ÖTV dilimine geçti, fiyatları yükseldi

Merakla beklenen otomobillerden biri olan yeni Seat Leon geçtiğimiz aylarda ülkemize giriş yapmış ve FR versiyonun liste fiyatı 231.500 TL olarak açıklanmıştı. Zaten sınıra yakın olan bu fiyat kurdaki yükselişle birlikte bir üst ÖTV dilimine geçti ve yeni Seat Leon FR'ın fiyatı 289.000 TL'ye yükseldi.

Seat Leon'un güncel fiyat listesine baktığımızda giriş seviyesinde yer alan 110 beygirlik 1.0 TSI motora sahip Style versiyonun fiyatının an itibariyle 217.000 TL'ye kadar yükseldiğini görüyoruz. Fakat asıl değişim, yukarıda da belirttiğimiz gibi bir üst ÖTV dilimine yükselen diğer versiyonlarda yaşandı.

Bu kapsamda halihazırda tek otomatik seçenek olan 110 beygirlik 1.0 eTSI motorlu ve DSG şanzımanlı Seat Leon Style Plus'un fiyatı da 289.000 TL'ye yükseldi.

Aynı şekilde 130 beygirlik 1.5 litre TSI motora sahip Seat Leon FR'ın liste fiyatı da 289.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Opsiyon olarak sunulan cam tavan özelliğini de dahil ettiğinizde artık fiyat rahatlıkla 300 bin TL sınırını aşıyor.

2021 Seat Leon'un donanım seviyelerine baktığımıda Style donanım seviyesinde EcoLED ön/arka farlar, arka park sensörleri, anahtarsız çalıştırma sistemi, 8,25 inç dokunmatik renkli ekranlı multimedya sistemi ve şerit takip asistanı gibi özellikler yer alıyor.

Yeni Leon Style Plus seviyesinde ise buna ek olarak Full Link teknolojisi, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ünitesi ve Style konfor paketi (ön kol dayama, üç bölgeli otomatik klima) bulunuyor.

2021 Seat Leon FR versiyonunda ise 17 inç gri alüminyum alaşımlı jantlar, full LED mercekli ön farlar, dinamik LED sinyalli 'Infinite LED' arka farlar, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 10 inç dokunmatik renkli multimedya ekranı ve üç bölgeli otomatik klima gibi donanımlar mevcut.

2021 model Seat Leon fiyat listesi şöyle: