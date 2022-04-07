Schaeffler Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı

Dünya genelindeki tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle ilerleyen Schaeffler Group, 2021 Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. Tedarik zincirinin tamamında 2040 yılından itibaren faaliyetlerini iklim nötr olarak yürütecek olan şirket, bu hedefe ulaşmak amacıyla raporlama yılı boyunca kayda değer ilerleme kaydetmesiyle iç üretimini 2030 yılına kadar iklim nötr hale getirecek. 2021 yılından beri Avrupa’daki üretim tesislerinin elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşıladıklarını belirten Schaeffler AG İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Corinna Schittenhelm; “Başarıyla uygulamakta olduğumuz enerji verimliliği programımız sayesinde 2022’den itibaren yaklaşık 47 GWh tasarruf sağlayacağız. Bu tasarruf, neredeyse Almanya’daki iki kişilik 15 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer.” şeklinde konuştu.

İsveç’ten yeşil çelik tedariki yapacak

İklim nötr hedefi doğrultusunda teslimat zincirindeki ön ürün ve ham madde kaynaklı emisyonların da azaltılması gerekiyor. Schaeffler AG Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Andreas Schick; “Schaeffler, 2025 yılından itibaren İsveçli start-up H2 Green Steel’in hidrojen kullanarak ürettiği ve neredeyse hiç CO2 içermeyen çeliğinden yıllık 100 bin tonluk alım yaparak, hedefleri doğrultusunda büyük bir adım atmış olacak. Uzun vadeli bu sözleşmenin kapsamına çelik şerit tedariki de dahil. İsveç’te üretilen ve fosil yakıt kullanılmasını gerektirmeyen bu çelik, Schaeffler’in yıllık CO2 emisyonlarını 200 bin tona kadar azaltacak.” dedi.

Schaeffler Group aynı zamanda elektromobilite, yenilenebilir enerji üretimi ile hidrojen üretimi ve kullanımı gibi alanlarda müşterilerine sunduğu yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir değer yaratıyor. Grup ayrıca kendi ürünlerini mümkün olduğunca iklim nötr olarak üretmeye yönelik çalışmalarını da hızlandırıyor.

Sosyal sorumluluğa büyük önem veriyor

İklimin korunmasıyla beraber en büyük önceliği sosyal sorumluluk olan Schaeffler, sağlık ve güvenlik alanında düzenli olarak kaydettiği gelişmeleri bu doğrultudaki en önemli unsurlar olarak kabul ediyor. Schaeffler, uyguladığı önlemler sayesinde 2024 yılına kadar kaza oranını yılda ortalama yüzde 10 azaltma hedefini 2021 yılında aşmayı başardı.

CDP iklim değişikliği programında “A-” notu onaylandı

Rapor yılı boyunca elde edilen önemli sürdürülebilirlik dereceleri, Sürdürülebilirlik Yol Haritasının titiz bir şekilde uygulandığını kanıtlıyor. Bu kapsamda Schaeffler Group, EcoVadis sürdürülebilirlik puanını 100 üzerinden 75’e çıkararak Platin seviyesine ulaştı ve aynı alanda faaliyet gösteren firmaların zirvesindeki yüzde birlik dilimdeki yerini aldı. Şirket, çalışma ve insan haklarının yanı sıra etik ve sürdürülebilir kaynak kullanımı alanlarında da ciddi gelişme kaydetti. Schaeffler aynı zamanda CDP iklim değişikliği programının sıkılaşan kriterlerine rağmen raporlama yılında bir kez daha “A-” notu alırken, CDP su programındaki notunu da “B”den “A-”ye yükseltti.

Schaeffler Group, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel taahhüdünü pekiştirmek adına önceki yıllarda olduğu gibi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesini de benimsemeye devam ediyor. Schaeffler, Glasgow’daki 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda düzenlenen canlı bir etkinlikte yeni sürdürülebilirlik hedeflerini, yeni ürünlerini, çözümlerini ve sürdürülebilirlik alanında imza attığı iş birliği sözleşmelerini tanıttı. Schaeffler, şirketlerin mevcut iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için sürdürülebilir faaliyetlere yatırım yapmalarını şart koşan Avrupa Birliği Sürdürülebilir Finans Eylem Planı’nı da kararlılıkla uygulamayı sürdürüyor.

Schaeffler AG CEO’su Klaus Rosenfeld; “Sürdürülebilirlik konusu, Schaeffler için stratejik bir öneme sahip. Mevcut jeopolitik belirsizliklere rağmen faaliyetlerimizi bu yaklaşım doğrultusunda yürütmeye devam edeceğiz ve hedeflerimize ulaşmak için bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Şirketin 2021'deki kilit odak alanları ve Schaeffler Group için önemli rakam ve hedeflere dair gelişmeler hakkında daha fazla bilgi için Schaeffler Group Sürdürülebilirlik Raporunu inceleyebilirsiniz. Raporun dijital versiyonuna şirketin www.schaeffler-sustainability-report.com adresindeki mikro sitesinden ulaşabilirsiniz.