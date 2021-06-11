Scania’ya Üst Üste 5. Kez "Yeşil Kamyon" ödülü

"Yeşil Kamyon 2021" test sürüşü Almanya’nın Münih kentinde 360 kilometrelik oldukça zorlu bir parkurda gerçekleşti ve 32 ton yüklü araçlara 430 HP’ye kadar güç şartı uygulandı. Testlere katılan tüm kamyonlara aynı aşınma ve basınçta aynı marka lastikler takıldı. Scania, testlere katıldığı R 410 ile 100 km'de 23,53 litre yakıt tüketimine ve 80,60 saatte km ile en yüksek ortalama hıza ulaştı.

“Scania’nın Önderliği 5. Kez tescillendi”

Scania yetkilileri 5 yıl üst üste kazanılan “Yeşil Kamyon” ödülü için yaptıkları açıklamada “Bunu, Scania'nın sahip olduğu teknolojideki başarıları ve müşterilerimiz için en iyiye ulaşmaları yönündeki çalışmalarımızın bir meyvesi olarak görüyoruz. En verimli kamyonları sunabilmek Scania'nın DNA'sının bir parçası ve her zaman için çabaladığımız bir şey. Aynı zamanda bizim için iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve bilime dayalı hedeflerimize ulaşmak son derece önemli. Scania olarak taahhüt ettiğimiz Paris Anlaşması hedeflerimize ulaşmak için de en verimli motorlara ihtiyacımız var" şeklinde değerlendirdiler.