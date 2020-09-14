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Scania’dan Satış ve Servis’te Kampanya Fırsatları

Scania, Eylül ayı boyunca sürecek kampanya fırsatları ile müşterilerine kaçırılmayacak avantajlar sunuyor.

Otovitrin 14.09.2020, 16:14
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Scania’dan Satış ve Servis’te Kampanya Fırsatları

Scania satış kampanyasında, Scania kasko yaptıranlar en uygun kredi imkanlarından yararlanabilecekler. Kampanya kapsamında Scania kasko yaptıranlara 200 bin TL’ye 12 ay 0 faiz avantajı sunuluyor. 500 Bin TL kredi kullanmak isteyenler ise 24 ay vadeye yüzde 1.09 faiz olanağından yararlanabilecek.

Servis hizmetlerinde de kampanya

Scania tarafından müşterilerine sunulan bir diğer avantaj ise satış sonrası servis hizmetleri kapsamında. Scania kullanıcıları, küçük ve orta periyodik bakım paketlerini kapsayan “Scania Bakım Anlaşması”nı Eylül ayı boyunca 6.250 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla yaptırabilecekler. 

Türkiye geneline yayılmış tüm Scania Yetkili ve Servislerinde geçerli olacak kampanya 30 Eylül tarihine kadar sürecek.

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