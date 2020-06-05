Scania’dan Kalp Krizine İlk Müdahale

2018 yılında Danimarka’da yaşanan benzer bir olay sonucu çok büyük hasarlı trafik kazası gerçekleşmişti. Bu tehlikeye çözüm arayan Scania, ilk Defibrilatöre (kalbin normal dışı atımını tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araç) sahip aracı yine Danimarka’da teslim etti. Ağır ticari araç sektöründeki ilk Defibrilatör, Scania R 520 çekicide yer almış oldu.

En güvenli araçlardan biri olarak öne çıkan Scania, ağır ticari araç dünyasına daha önce Kör Nokta Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Uyarı sistemi, yan hava yastığı gibi birçok güvenlik özelliğini sunmuştu.

Kabin içerisinde sürücünün kolaylıkla ulaşabileceği bir noktaya konumlandırılan defibrilatör, sürücünün yardım gelene kadar geçen sürede tepki vermesi amacıyla düzenlendi. Defibrilatöre sahip araçları kullanacak sürücüler kalp vakfında gerekli eğitimleri alacaklar.