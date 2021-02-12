Scania, İsveç Otoyollarında Otonom Kamyonları Test Edecek

Otonom sürüş özelliğine sahip Scania araçları, Scania Transport Laboratuvarı ile ticari hizmete girecek ve üretim operasyonları için gerekli malzeme nakliyesini gerçekleştirecek.

Testler, otonom araçlar için 5 noktalı SAE ölçeğindeki seviye 4'e göre teknolojiyi kapsayacak şekilde yapılıyor. Bu da kamyonların otonom olarak sürüldüğü, ancak güvenlik nedenleriyle bir sürücü tarafından denetleneceği anlamına geliyor. Otonom sürüşü mümkün kılan sensörlerden kamyona iletilen bilgileri izlemek ve doğrulamak için Scania'nın testleri sırasında bir test mühendisi de kabinde yer alacak. Scania’nın halka açık otobanda, yük ile gerçekleştirdiği bu otonom sürüş testi Avrupa sınırlarında bir ilk olacak.

Scania, otonom sürüş geliştirme çalışmaları kapsamında 2017 yılında dünyanın ilk tam ölçekli otonom araç operasyonlarına Singapur limanında başlamıştı. 4 adet Scania kamyondan oluşan çalışmalarda otonom araçlarla Singapur'daki liman terminalleri arasında konteyner taşımacılığı yapıldı.