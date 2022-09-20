Scania IAA 2022'de hayata geçirilen vizyoner çözümlerini sergiledi

Scania, IAA fuarında sergilediği tüm araçlar ile sürdürülebilir ve dijital hizmetlerin bir arada sunulduğu çözüm odaklı yaklaşımını sergiliyor.

IAA fuarında üç farklı alanda on dört farklı araç ile Scania, sürdürülebilirlik çözümlerini de gösterdi. Ayrıca, CO2 ayak izini azaltmaya ve aynı zamanda en iyi toplam işletme ekonomisine ulaşmaya kararlı müşterilerinin karşısına yakıt tasarrufunda iddialı modelleri ile çıktı.

Scania'nın yakın zamanda piyasaya sürdüğü bölgesel taşımacılık için yeni seviye elektrikli kamyonları ilk kez sergilendi. IAA'da dünya prömiyerini yapan Scania, iki yeni güçlü (420 ve 460 hp) biyogaz kamyon motorunu da gösterdi.

“Hedef sürdürülebilir başarı”

Scania’nın iş stratejisinin merkezinde sürdürülebilirlik olduğunu belirten Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel, Scania standında yaptığı açıklamada “Bu stratejinin odak noktası ise işletme maliyetlerinin en büyük kalemi olan yakıt giderinde tasarruf. Scania tüm motor serisinin üretim aşamalarında ve pazara sunduğu araçlarında her türlü iklimsel ve çevresel etkiyi azaltma çalışmalarına öncelik veriyor. Fuarda sergilenen elektrikli, biodizel ve biogaz gibi alternatifli yakıtlarla çalışan Euro 6 normlarındaki motorlar bu çalışmaları gösteriyor. Fuarda sergilenen ve yüzde 8’e varan oranlarda sağladığı yakıt tasarrufu nedeniyle üst üste 6 yıldır “Yeşil Kamyon” ödülünü alan Scania Super’de bunun en somut örneğidir.” Dedi.

Scania Super

Scania, yakıt tasarrufu konusundaki iddiasını gösteren Super modeli ile dikkat çekti. Avrupa’da satışa çıkan Super, bir önceki modeline göre minimum yüzde 8 varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu araç için tasarlanan ve İsveç mühendislik kalitesini yansıtan şanzıman, diferansiyel ve motor da bunu destekliyor. Emisyon normlarına uygunluk sağlarken bunu sadece SCR kullanarak gerçekleştiriyor.

45 dakikada 300 km ekstra menzil

Scania uzun zaman önce çalışmalarına başladığı elektrikli araç modellerini de fuardaki standında sergiledi. Full elektrikli şehir içi dağıtım kamyonu öne çıkan model olarak dikkat çekti. 18 ton taşıma kapasitesi 3 dingil ile 25-26 tona çıkabilirken, 450 kw elektrik motorlu 4x2 çekici ile 4 saatlik çalışma süresinde ortalama 80 km süratle 350 km ye kadar menzile sahip. 45 dakikalık sürücü molasında yüzde 80’e varan şarj ile 300 km daha mesafe kazanabiliyor.

Scania, IAA'da hem iç hem de dış mekan olmak üzere toplam on dört aracı sergiledi. Elektrifikasyon tarafında iç mekanda bölgesel amaçlar için yakın zamanda tanıtılan yeni BEV aracın yanı sıra iki BEV kamyon yer aldı. 800 m2'lik açık alanda ise toplam beş araç yer aldı. Fuar kapsamında ziyaretçiler ayrıca Scania araçları ile test sürüşü gerçekleştirme fırsatı da buldular.