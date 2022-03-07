"Savaş" Otomotiv Sektörünü "Teğet Geçecek"!

İkinci el ve sıfır kilometre otomobil pazarında son dönemde yaşanan gelişmeleri paylaşan Otomerkezi.net, bahar aylarına dair öngörü notlarını da dile getirdi. Özellikle BDDK tarafından alınan son kararla Şubat ayının ikinci yarısıyla beraber ciddi bir hareketliliğe sahne olan otomotiv sektöründe, tüketicilerin yüzde 30 peşinat ve 48 ay vade imkanını önemli bir avantaj olarak değerlendirdiği belirtildi.

Tüketici ikinci ele yöneldi, Mart ayı hareketli geçecek

İkinci el ve sıfır kilometre pazarı nezdinde değerlendirme yapan ve öngörülerini ifade eden Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş, "BDDK'nın almış olduğu karar doğrultusunda ivme kazanan otomotiv pazarında, Rusya-Ukrayna savaşının getirecekleri de bir yandan tartışma konusu haline geldi. Savaşın ne kadar süreceğine dair bir belirsizlik atmosferinin olması, iç piyasayı bir süreliğine olumsuz etkilese de, tüketici BDDK'nın almış olduğu karar ve sıfır otomobillerin zamlanmasıyla beraber ikinci el otomobillere yönelmiş vaziyette. İkinci elin bu yükseliş trendini Mart ayında da sürdüreceğini öngörüyoruz. Bu ay faiz oranlarında da bir düşüş beklentisi var. Bu beklenti gerçekleşirse ayın ikinci yarısından sonra bayramın yaklaşmasının etkisiyle sektörü bir hayli hareketlendirecektir." dedi.

Otomobil fiyatlarının düşmeyeceği kesinleşti, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi olumlu etki yaratacak

"Öte yandan operasyonel filo kiralama şirketleri de parklarını yenilemek adına aksiyon almak üzere çalışmalara başlamış durumda. Bununla birlikte sıfır tarafında da Mart-Nisan ayında hareketlilik olacak görüntüsü var." şeklinde konuşan Karakaş, "Sıfır otomobillerde fiyat artışlarının devam etmesi, tedarik problemlerinin artması, fiyatlarda düşüş yaşanmayacağını da kesinleştiriyor. Öte yandan Rusya'nın otomobil üretiminde büyük önem arz eden yarı iletken hammaddelerde yaklaşık yüzde 30 pazar payına sahip olması, bazı otomobil fabrikalarında tedarik zincirini daha da sıkıştıracak gibi görünüyor. Sıfır kilometre araç pazarına bir parça daha negatif etkisi olacak bu durum, ikinci el otomobil sektörüne ise pozitif bir etki yaratacaktır." ifadelerine yer verdi.

Karakaş sözlerine "Pandemi kısıtlamalarının Sağlık Bakanlığı'nın son aldığı kararla gevşetilmesiyle, pandemi şartlarının ekonomiye olan etkilerinin hafifleyeceği, Mart-Nisan aylarını pozitif bir ekonomiye dönüşüm dönemi olacağı, bunun da otomotiv pazarına önemli katkıları olacağı kanaatindeyiz. Tüm bunları topladığımızda kısaca BDDK kararının pazarı olumlu yönde etkilediğini, fiyatların artık düşmeyeceğini, yaz aylarına ve bayram dönemine yaklaşıyor olmamızın tüketiciyi satın almaya motive ettiğini ve bu etkenlerle Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ekonomik etkilerinin ülkemizi ve pazarı teğet geçeceğini söyleyebiliriz." şeklinde devam etti.