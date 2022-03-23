“Sanayiciler Girişimcileri Dinliyor” Programı Otomotivde Yeni İş Birliklerine Zemin Hazırlıyor!

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da örnek endüstri parkları arasında yer alan TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) çatısı altında yer alan TOSB İnovasyon Merkezi ile Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen “Sanayiciler Girişimcileri Dinliyor” programı aralıksız devam ediyor. Otomotiv endüstrisinin geleceğine yönelik yenilikçi teknolojilerle ilgili farklı deneyimlerin kazanılması hedeflenen TOSB İnovasyon Merkezi ve Bilişim Vadisi koordinasyonunda, gerçekleştirilen program dahilinde; belirlenen bir sanayi şirketi ile söz konusu şirketin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren girişimciler bir araya geliyor. Girişimcilerin çözüm önerilerini aktardığı program ile Türkiye’deki sektörel girişimcilik vizyonunun gelişmesi amaçlanıyor.

“Sanayicilerle, seçilmiş girişimcileri buluşturuyoruz”

Program ile ilgili açıklamalarda bulunan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, dijitalleşmenin otomotiv sektörünün en önemli unsurları arasında yer aldığını anımsatarak, “Bu noktadan hareket eden Bilişim Vadisi ve TOSB İnovasyon Merkezi, sektörümüze hizmet eden firmalarla girişimcilerimizi buluşturarak iş birliklerine zemin hazırlıyor. ‘Sanayiciler Girişimcileri Dinliyor’ adlı projemizle de sanayicilerimiz ile onların ihtiyaçlarına teknolojik yetkinlikleriyle çözüm sağlayan seçilmiş girişimcileri buluşturuyoruz. Bu programla; sanayiciler ve girişimcileri buluşturmayı, otomotivdeki dönüşüme yönelik iş birliklerine zemin hazırlamayı ve sektörel girişimcilik vizyonunun gelişmesini sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Programın güzel sonuçlar vermeye devam ettiğini anlatan Dr. Dudaroğlu, ‘Örneğin, girişimcilerimizin “Artırılmış Gerçeklik” çözümü 12 otomotiv sanayi firmamıza hizmet vermeye başladı. “Kestirimci Bakım” çözümü de 20 otomotiv firmasında hizmete girdi.

Program dahilinde girişimcilerimiz bugüne kadar toplamda 38 farklı satış gerçekleştirerek, 10.3 milyon TL’lik satış cirosuna ulaştı’açıklamasını yaptı.

“Paydaşları bir araya toplayarak yola devam ediyoruz”

TOSB İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ise “Otomotiv sektörü hızla değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak için otomotiv tedarik sanayindeki paydaşları bir araya toplayarak yola devam ediyoruz. Dijitalleşmenin üretim endüstrisine girmesinin en büyük nedeni uçtan uca entegrasyon, işgücünü ve hataları minimize etme, kalite ve üretimde standardizasyonu sağlaması. İnovasyon ve teknoloji, üretimde hata payını en aza indiriyor. Bu sebeple üretimde dijital dönüşüm bizim için olmazsa olmaz bir durumda. İşletmeler artık geleneksel yöntemlerle değil dijitalleşerek küresel rekabette kendilerine yer buluyor” dedi.

“Hedefimiz Sanayinin Dijital Dönüşümünü hızlandırmak”

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu sanayinin dijital dönüşümüne katkı sunmayı hedeflemekteki çabanın “sanayiciler girişimcileri dinliyor programı” ile devam ettiğini belirterek özellikle yenilikçi teknolojiler geliştiren girişimcilerin sunumlarını sanayicilerle buluşturduklarını ve bu programın farkındalık oluşturması ve teknoloji girişimcilerinin satış kanallarına girmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. İbrahimcioğlu, “Firmalar bu meyanda küresel otomotiv pazarında yerini sağlamlaştırabilecekler. Kocaeli, İstanbul, Eskişehir, Ankara’dan sonra Otokar’a gerçekleştirilen sunumla Adapazarı-Sakarya bölgesinde de sunumlarımızı gerçekleştirdik”. Hedefimiz tüm şehirlerimizdeki sanayicilerimize ulaşmak ve Sanayinin Dijital Dönüşümünü hızlandırmaktır” dedi.

Bugüne kadar 28 firma ile bir araya gelindi!

Her hafta girişimcilerle bir sanayi firmasını buluşturan program dahilinde bugüne kadar; Adient, ARaymond, Beyçelik Gestamp, Birinci Otomotiv, Cavo Otomotiv, CPS Pressform, Çelikel, Dönmez Debriyaj, EKU Fren, Ersan Kauçuk, ERSEL Makina, Egebant, Hasçelik, İnci Holding; İncı̇ GS Yuasa, Maxı̇on Jantaş, Maxı̇on İncı̇, Ism Makı̇ne, İncı̇taş, Yusen İncı̇, Kanca, MAN, Otokar, Pimsa Adler, Sistem Teknik, Takosan, Tefaş, Toyotetsu dahil 28 firmayla bir araya gelindi.