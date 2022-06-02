Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mercedes-Benz kamyonlarını törenle teslim aldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, daha düşük maliyetlerle daha etkin hizmet sunabilmek için araç filosuna toplam 45 adet Mercedes-Benz kamyon ekledi. Satış işlemleri Mercedes-Benz bayi Karadeniz Motorlu tarafından yapılan 10 adet Arocs 4145K ve 35 adet Arocs 3342K damperli kamyon, 1 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen bir törenle teslim edildi.

Törene; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve belediye çalışanlarıyla birlikte Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk Kamyon Kamu ve Üstyapıcı Satış Grup Müdürü Bülent Tarhan, Mengerler Ticaret Türk A.Ş Samsun Şubesi Karadeniz Motorlu’nun Genel Müdürü Özkan Demir ve Kamyon Satış Müdürü Hakan Derse katıldı.

Mercedes-Benz'in ağır inşaat şartları için tasarladığı ve Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası'nda üretilen Arocs 4145K ve Arocs 3342K modelleri; güçlü motor freni, otomatik ve manuel olarak devreye girip aracın istemsiz hareket etmesini önleyen elektronik park freni ve aracın arazideki salınımını minimuma indirgeyen stabilizatörleri sayesinde emniyetli sürüş sağlıyor.

Arocs modellerinde yer alan, şoförün sadece yola odaklanmasını sağlayan ve deneyimli olmayan şoför kaynaklı şanzıman arızalarının önüne geçen Mercedes-Benz imalatı otomatikleştirilmiş şanzıman, aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlıyor. Emsal araçlara göre 400-900 kg daha fazla yük taşıma kapasitesi ve düşük işletme gideri de Arocs’un öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Araçlarda kullanılan damper ve karla mücadele ekipmanlarının Mercedes-Benz onaylı üstyapıcısı Özünlü Damper firması tarafından üretilmesi şasi kamyonlarda üstyapı kaynaklı arızaların önüne geçerken, üstyapı ve ekipmanların şasi kamyonun özelliklerine uygun tasarlanmasını da sağlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, törende yaptığı konuşmada, “Kaynaklarımızı doğru şekilde yöneterek, halkımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak adına büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Daha fazla yük taşıyabilme kapasitesi, düşük yakıt tüketimi, güvenlik özellikleri ve düşük işletme maliyetine sahip olan Mercedes-Benz Arocs, halkımıza hizmet esnasında en büyük destekçimiz olacak. Belediyemizin bünyesine bu araçları katmamızda emeği olan tüm tedarikçi firmalarının mensuplarına, ayrıca çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve araçlarımızın iyi günlerde kullanılmasını diliyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt ise, törende gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi: “Samsun Büyükşehir Belediyesi, teslimatını gerçekleştirdiğimiz 45 adet Arocs ile Samsun halkına en üst düzeyde hizmet verebilecek. Aksaray Kamyon Fabrikamızda uluslararası Mercedes-Benz standartlarında ürettiğimiz Arocs’lar; zorlu şantiye koşullarına uygun özellikleri, düşük işletme giderleri ve uzun ömürleri ile öne çıkıyor. Başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere, bu iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen ilgili başkan yardımcıları, birim müdürleri ve tüm belediye yönetimi çalışanlarına, ekibime, finansmanını sağlayan Mercedes-Benz Kamyon Finansman’a, Mercedes-Benz bayimiz Mengerler Ticaret A.Ş. Samsun Şubesi Karadeniz Motorlu çalışanlarına ve Mercedes-Benz onaylı üst yapıcımız Özünlü Damper firmasının değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum.”