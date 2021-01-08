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Şahsuvaroğlu Otomotiv’e “ODD Gladyatörleri 2020”den “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” ödülü!

Şahsuvaroğlu Otomotiv, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen “ODD Gladyatörleri 2020”den ödülle döndü. Distribütörlüğünü üstlendiği Güney Koreli SsangYong’un Korando modeliyle “Satış” kategorisinde “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” seçildi.

Otovitrin 08.01.2021, 10:07
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Şahsuvaroğlu Otomotiv’e “ODD Gladyatörleri 2020”den “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” ödülü!

2019 yılı EURO NCAP çarpışma testinden sınıfında en güvenli otomobil seçilerek, 5 yıldız alan tek SUV olma ünvanını taşıyan Korando, sahip olduğu yüksek güvenlik teknolojisiyle “SUV tahtının kralı” olarak tanımlanıyor.

2007’den bu yana Güney Koreli SsangYong’un Türkiye’deki tek temsilcisi olan Şahsuvaroğlu Otomotiv, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla her sene geleneksel olarak organize edilen “ODD Gladyatörleri Ödülleri”nden “Satış” kategorisinde ödüle layık görüldü. Şahsuvaroğlu Otomotiv, bu sene 11’incisi düzenlenen ödül organizasyonunun “Satış” kategorisinde “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” ödülünü aldı.

Otomotiv sektörünün tüm oyuncularını buluşturan “ODD Gladyatörleri Ödülleri 2020” organizasyonu, bu sene pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşti. Şahsuvaroğlu Otomotiv, sektörün en dikkat çeken, kapsamlı ve prestijli organizasyonunda yaşanan kıyasıya rekabette, kazanan markalar arasındaki yerini aldı. Otomotiv sektörü için her sene yılsonunda heyecanlı ve görkemli bir törenle sahiplerini bulan ödüllerden, temsilcisi olduğu Güney Koreli SsangYong’un Korando modeliyle “Satış” kategorisinde, “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” ödülüne layık gürüldü. 2019 yılında,yine aynı kategoride, SsangYong’un Musso Grand modeliyle “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülünü alan şirket, distribütörlüğünü üstlendiği markaların en yeni modellerini piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

“SUV tahtının kralı”

“SUV tahtının kralı” olarak gösterilen yeni Korando, 2019 yılı EURO NCAP verilerine göre, Avrupa’da en güvenli aile araçları sıralamasında yüksek puan alan modeller arasında yer alıyor. Yeni Korando, 2019 yılı EURO NCAP çarpışma testinden sınıfında en güvenli otomobil seçilerek, 5 yıldız alan tek SUV olma ünvanını taşıyor. Can güvenliğinin bir opsiyon olarak değil bir standart olarak uygulandığı Korando,

otonom sürüş tekniklerinde çevresini algılayarak hiçbir şekilde insan müdahalesi olmadan hareket edebilen sürüş teknolojisiyle farkını hissettiriyor.

Konfor ve verimlilik arasındaki mükemmel bir denge sunan Korando, sahip olduğu yenilikçi güvenlik sistemleri ile sürücü güvenliğini zirveye çıkarıyor. Otomotiv sektöründe şimdiye kadar uygulanan en gelişmiş teknolojiye sahip olan Korando, bu yönüyle güvenli sürüşü destekleyen alanında öncü bir yaklaşım sunuyor.

Teknolojiden gelen güvenli mükemmellik

  • Cep telefonu ile senkronize edilen akıllı teknoloji
  • Geri görüş kamerası ile 360 derece görünüm
  • 10.25” Hayalet Kadran ile tam dijital merkezi gösterge
  • DEEP CONTROL teknolojileri ile kusursuz güvenlik
  • AEBS: Bağımsız Acil Fren Sistemi ile çarpışma riski yok
  • LDW: Şeritten Çıkış Uyarısı ile şeritten çıkış yok
  • LKA: Şerit Koruma Asistanı ile elektrikli direksiyon sistemi
  • HBA: Uzun Far Asistanı ile farkar arası otomatik geçiş
  • SDA: Emniyetli Mesafe Uyarısı ile hız ve mesafe takibi
  • DAA: Sürücü Yorgunluk Uyarısı ile mola zamanı bildirimi
  • HSA: Yokuş Kalkış Sistemi ile fren basıncı koruması
  • ARP: Aktif Devrilme Önleyici ile virajlarda otomatik fren ayarı
  • HDC: Yokuş İniş Kontrolü ile güvenli inişler
  • ESS: Acil Durum Dörtlü Flaşör ile ani frenlerde araç uyarı sistemi

Otomatik Normal, Spor veya Kış sürüş seçimi 

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