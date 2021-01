Şahsuvaroğlu Otomotiv, 2021’de 3 yeni araçla adet ve volümde yükselişe geçecek

Pandeminin etkisiyle olağanüstü bir süreçten geçen pazarda, 2021’de adet ve volümde yükselişe geçerek satışları yüzde 200 artırmayı hedeflediklerini belirten Şahsuvaroğlu Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu,”2020’de Güney Koreli Korando ile ciddi bir atılım başlattık. “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” seçilen Korando’da geçtiğimiz yıl yüzde 485,6’lık olağanüstü bir satış artışı yaşadık. Bu sene 3 yeni aracımızı pazara kazandıracağız. Elektrikli araç pazarına da sağlamlık ve üst düzey güvenlikle yeni bir reform getiriyoruz. Adet ve volüm bazında yükselişe geçeceğimiz bir yıl bizi bekliyor” dedi.





Pandemiye rağmen dünyanın diğer pazarlarının aksine dinamizmini koruyan Türkiye otomotiv pazarı, 2020’yi yüzde 61’lik bir büyüme ile kapatmayı başardı. 2020’de toplam 772 bin 788 araç satışı gerçekleştiren pazarın yüzde 87.6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Özellikle C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle pazardan yüzde 63 pay aldı. 2020’de en dikkat çeken artış ise SUV segmentinde yaşandı. Pandemi ile birlikte talepte öne çıkan bu segmentin pazardan aldığı pay, 29.8’e ulaştı. Pazarda 2’nci sıraya yükseldi. Kur dinamikleri, arz- talep dengesinin sağlanmasıyla birlikte düşüşe geçmesi beklenen ÖTV ve faiz oranlarının, 2021 yılında araç satışlarını etkileyecek en önemli göstergeler olduğu belirtiliyor. Döviz fiyatlarında ve ÖTV’deki yükselişle bozulan arz- talep dengesizliği, sektörün en önemli gündem maddesi. Yeni modellerin showroomlara inmeye başladığı şu dönemde, yatırımlar da sektördeki değişime göre şekilleniyor.





Araç almak, ev almanın önüne geçti

Otomotiv sektörünün pandemi etkisi, döviz fiyatlarındaki artış ve ÖTV’de yapılan değişikliğe bağlı olarak 2020 yılında kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Şahsuvaroğlu Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu, 2020 değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Sektörde pandeminin olumsuz etkilerini, mart ve nisan aylarında yaşadık. Mayısla birlikte talep artmaya başladı. Haziranda sunulan düşük faizli kredi kampanyalarıyla pazar, yüzde 66.3 büyüdü. Ancak fabrikalarda üretimin kesintiye uğraması, stok sorununa neden oldu. Siparişlerin bekleme süresi 3 aya uzandı. Torpille satışlar başladı. Temmuz ayında ki ÖTV değişikliğe rağmen pazar Eylül ayında 90 bin 619 adetlik satış ile tarihi bir rekor kırmayı başardı. Yılın kalan aylarında artan döviz kuruna rağmen satışlarda yine artışlar oldu. 2020 olağanüstü fiyat artışlarını konuştuğumuz bir yıl oldu. Kurun agresif hareketiyle sadece 3- 3,5 ay içerisinde, fiyatlarda 100 bin TL ile 200 bin TL bandında artış yaşandı. ÖTV matrahları yüzde 80’e kadar yükseldi. Ucuz araç bulmak imkânsız hale geldi. Bu gelişmelere karşılık, 2020’de araç almak isteyen ciddi bir kitle olduğunu gösterdi. Araç almak, ev almanın önüne geçti” dedi.





ÖTV oranlarında yeni düzenleme bekleniyor

2021 beklentilerine değinen Yunus Şahsuvaroğlu, “Bugün 129 bin TL’lik aracın ÖTV’si yüzde 50, 130 bin TL’nin üstündeki araçlarda bu oran yüzde 80. Buradaki 129 bin TL sınırının genişletilmesi yönünde bir beklentimiz var. Piyasadaki fiyatlara baktığımızda zaten 129 bin TL’lik araç sayısı yok denecek kadar az. Birçok marka aksesuardan donanımdan feragat ediyor. Ama bizim zaten en düşük aracımızda bile tüm donanımlar bulunuyor. Feragat edeceğimiz bir taraf kalmadı. 2019 Ocak ayında yaptığımız lansmanda 200 bin TL’ye satışa sunduğumuz araç şu an 325 bin TL. Öte yandan kredi faiz oranları da oldukça yüksek. 129 bin TL baremi belli bir noktaya çekilirse hem piyasa rahatlar hem de arz- talep dengesi yeniden kurulur.”





Adet ve volüm bazında yükselişe geçeceğiz

2021 satış hedefleri hakkında bilgi veren Yunus Şahsuvaroğlu, “Şahsuvaroğlu Otomotiv olarak, fiyat sabitleme o faiz kampanyaları yaptık. Aralık ayında 2021 için alt yapı hazırladık. Ocak ayı içinde önden siparişler aldık.. DFSK Motors’un C- SUV segmentinde geliştirdiği ilk elektrikli SUV modeli Seres 3 ile otomotiv sektöründe başlatılan elektrikli araç devrimine reform getirmeye hazırlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde siparişleri almaya başlayacağız. SsangYong’un C- SUV kategorisindeki yeni elektrikli aracını (E100) da piyasaya kazandıracağız.2019 Ocak ayında 4.nesil Yeni Korando’nunlansmanını yaparak ciddi bir atılım başlattık.. Bu sene 3 yeni aracımız yollarda olacak. Markalarımızın satışlarını bu sene yüzde 200 oranında artıracağımızı öngörüyoruz. Adet ve volüm bazında yükselişe geçeceğimiz bir yıl bizi bekliyor. Yeni ürün gamıyla beraber önümüzdeki yıl 2000-2500 adet satış hedefimiz var. Pazar beklentimiz de yaklaşık 650-700 bin civarında” dedi.





Satılan her 3 araçtan 1’i C- SUV segmentinde





2020’de C- SUV segmentinin oluşumunu tamamladığını ve pandeminin etkisiyle de giderek bir trend haline dönüştüğünü kaydeden Yunus Şahsuvaroğlu, “2020'de SUV'ların pazar payı yüzde 29.8'e çıktı. Toplam 181 bin 554 adet SUV satıldı. SUV'ların payı 2018'de yüzde 21.9, 2019'da ise yüzde 25.4 seviyesindeydi. Bugün satılan her 3 araçtan yaklaşık 1 tanesi C- SUV segmentinden oluşuyor. Bu trend gösteriyor ki araç almak isteyenler, 300 bin TL’lik bütçeleriyle binek araçta sedan yerine, kalabalık ailelere hitap eden daha büyük araçlara yöneliyor. C- SUV segmenti de kendi alanında daha hesaplı fiyatlarıyla bu beklentiyi tam olarak karşılıyor. Bugün pazarda çok sayıda marka bu beklentiyi doğru okudu. C- SUV segmenti yeni oyuncularıyla hızlı bir büyüme içerisinde” diye belirtti.









C- SUV elektriklendi





2020’deelektrikli otomobillerin satışında yüzde 280.2 gibi yüksek oranda artış yaşandığına ve

ÖTV’deki artışa karşın elektrikli araçlarda ÖTV’nin oldukça uygun olduğuna dikkat çeken Yunus Şahsuvaroğlu, “Bugün yüzde 100 elektrikli bir aracı uygun maliyetlere sektöre kazandıranlar kazançlı çıkacak. Burada önemli olan yüksek rakamlara mal etmemek. Yüzde 80 ÖTV yerine yüzde 3 ila 15 arasında alınan fark, C segmenti elektrikli bir SUV aracı daha ulaşılabilir hale getirdi. Pazarda elektrikli araç boşluğu varken böylesi bir fırsat sektöre yeni bir açılım getirecek” diye belirtti.





Korando’da yüzde 485.6’lık olağanüstü satış artışı yakaladık





2007’den bu yana Güney Koreli SsangYong’un Türkiye’deki tek temsilcisi olan Şahsuvaroğlu Otomotiv olarak C- SUV segmentineKorando modeliyle giriş yaptıklarını hatırlatan Yunus Şahsuvaroğlu, şunları söyledi: “Bu yıl Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen “ODD Gladyatörleri 2020”de “Satış” kategorisinde “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” seçilen Korando’nun kendi segmentinde çok ciddi üstünlükleri var. Bunlardan en önemlisi güvenlik. “SUV tahtının kralı” olarak gösterilen yeni Korando, 2019 yılı EURO NCAP verilerine göre, Avrupa’da en güvenli aile araçları sıralamasında yüksek puan alan modeller arasında yer alıyor. Bu alanda 5 yıldızla lideriz. Korando’nun en basic modelinde bile üst düzey güvenlik donanımı bulunuyor. Can güvenliğini bir opsiyon olarak değil, standart olarak sunuyoruz. 2020’de yok sattık diyebilirim. Bir önceki yıla oranla yüzde 485.6’lık olağanüstü bir satış artışı yaşadık. 2019 yılında, yine aynı kategoride, SsangYong’unMusso Grand modeliyle “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülünü almıştık. Araçlarımızın satış performansları her geçen yıl artışa geçiyor.”





Sağlamlık ve güvenilirlikle öne çıkıyor

Temsilcisi oldukları Güney Kore’nin 3’üncü büyük otomotiv üreticisi olan SSangYong’un sektörde sağlamlık ve güvenlikte öne çıktığını kaydeden Yunus Şahsuvaroğlu, SSangYong’un bünyesinde yer alan Pinnifarina’nın yerli TOGG’udizayn ettiğini hatırlattı. Yunus Şahsuvaroğlu, “SsangYong Türkiye olarak 2020’de genel satış adetlerinde yüzde 192,2, hafif ticari araç satış adetlerinde yüzde 66,9 ve binek araç satışı adetlerinde yüzde 485.6 büyüdük. Bugün Türkiye’de satışını gerçekleştirdiğimiz hiçbir aracımızda ölümlü bir kaza olmadı. Güney Kore güvencesiyle araçlarda yüzde 74’den daha yüksek oranda güçlendirilmiş çelik karoseri ve çelik şase yer alıyor. Bu da hem sağlamlığı hem de konforu artırıyor” dedi. Yunus Şahsuvaroğlu, SsangYong olarak iyi bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Peş peşe iyi giden 2 yıl geçirdik biz. Bu iki yıl da şöyle ki biz Türkiye'nin en çok büyüyen hafif ticari araç markası olduk, 2020'de de Türkiye'nin en çok büyüyen binek araç markası olduk. Bizim açımızdan böyle verimli bir sene oldu. 2020'yi yorumlayacak olursak toplam pazarın hem ortalamasından fazla büyüdük, otomobilde yüzde 485 ve hafif ticaride de yüzde 66, toplamda da yüzde 192'lik bir büyüme performansı gösterdik." dedi.

Pandemipickup’a talebi artırdı

Ssangyong’ın SUV ve Pick-Up’ta çok üstün bir teknolojiye sahip olduğunu vurgulayan Yunus Şahsuvaroğlu, “Yıllardır Pick-Up’ta v SUV tarafında çok üstünüz. Pazarda C- SUV lider. Yüzde 73’ün üzerinde yüksek bir penetrasyonu var. SsangYong bu işe uzun yıllardır yatırım yapıyor ve belirledikleri bir yol var. Özellikle Pick-Up tarafında son 1-1,5 senedir ciddi bir gelişim yaşanıyor. Tabi bunda pandeminin de son 8 aydaki etkisi büyük oldu. PandemiPick-Up’a yönelik talebi artırdı. Özellikle son 3-4 ay içerisinde çok sayıda kadın müşterimiz oldu. Pandemide kamp ve outdoor faaliyetlerindeki artış bu araçlara da yansıdı. Geleceği bu tür araçlarda görüyoruz.”





Bayi ağını genişletecek

2007 yılında 300 milyon dolarlık bir yatırımla şebeke ağını genişletmeye yönelik bir yatırım atağı başlattıklarını ifade eden Yunus Şahsuvaroğlu, konuyu şu sözlerle detaylandırdı: “Bugün Türkiye’de 12 adedi kendimize ait YMY şubesi olmak üzere toplamda 22 adet satış noktamız 42 adette servis noktası ile Türkiyeninbir çok noktasına hizmet verebiliyoruz. Ankara’daki YMY şubemiz, dünyanın en büyük,Yenibosna’daki ise Avrupa’nın en büyük SsanYong plazası. Bugüne kadar markaya çok ciddi yatırım yaptık. Önümüzdeki yıl için farklı lokasyonlar belirledik. Bu kapsamda 3-4 yeni bayilik daha vereceğiz. Kendi öz sermayemiz ve bayilerimizle büyüyerek markamızın imajın, satışlarını güçlendireceğiz. Müşterilerimize %100 Yedek parça bulunurluğu,4 yıl geri alım garantisi gibi ayrıcalıklar sunuyoruz.





Marka haline dönüştü

Şahsuvaroğlu Otomotiv olarak 1966 yılından bu yana sektörün farklı alanlarına hizmet verdiklerinin, o günlerden bu yaklaşık 15 markanın bayiliğini üstlendiklerinin altını çizen Yunus Şahsuvaroğlu, “Sektörde köklü bir geçmişimiz var. Traktör distribütörlüğü ile başladık. Zamanla dünyanın dev otomotiv markalarının Türkiye’deki ilk plazalarını kurduk. 2007’den bu yana Güney Koreli SsangYong’un, 2016 yılından beri de Çin’in en büyük 3’üncü otomobil üreticisi DFSK Motors’un distribütörüyüz. Bugün geldiğimiz aşamada, distribütör olmaktan ziyade Türkiye’de bir markaya dönüştük. Zaman zaman temsilcisi olduğumuz markaların bile önüne geçebiliyoruz.