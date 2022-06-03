Rüzgar Yön Değiştirdi Yorgun Araçlara Talep Arttı

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com’un mayıs ayı ikinci el ilan verilerine göre en çok ilanlar sırasıyla 2012, 2011 ve 2016 model araçlar için ve 150 .000 TL – 200.000 TL fiyat aralığındaki araçlar için verildi. Mayıs boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el arabam.com mayıs analizi şu şekilde: Mayıs ayında arabam.com’daki ilanların %73’ünü otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %1’lik dilimde yer aldı.

Mayıs Ayında En Çok İlan Verilen 10 Marka ve Model

arabam.com’da verilen ilanlarda mayıs ayında zirveyi Renault ve Fiat koruyor. Bu markayı sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen izliyor.

İlanlar model özelinde incelendiğinde ise en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra, Megane ve Focus oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Corolla ve Civic takip etti.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Mayıs Ayı Oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %20 ile Qashqai oldu. Bu aracı sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izledi.

Mayıs Ayında En Çok 2012, 2011 ve 2016 Model Araç İlanları Verildi

arabam.com’da mayıs ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,6 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2011 ve 2016 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %14,8’ini oluşturdu. Mayıs ayında nisana göre daha yaşlı modellerin ilana konduğu görülüyor.

Motor Hacmine Göre İlanların Dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların mayıs ayında 2.el araç alımında daha çok tercih edildiği gözlemleniyor. 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok ilgi gördü. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %30 oldu, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %51’ini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

İlanların Fiyat Aralığına Göre Dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı 150 .000 TL – 200.000 TL aralığındaki araçlar aldı. Bu fiyat aralığındaki araçlar ilanların %16,5’ini oluşturdu. 350.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranları ise %19,4 oranında oldu. Daha önceden 100.000 TL – 150.000 TL fiyat aralığındaki ilan oranları daha yüksekken mayıs ayında 150.000 TL – 200.000 TL fiyat aralığındaki araçların daha çok ilanda olduğu gözlemleniyor. Bu durumun artan otomobil fiyatlarından kaynaklandığı söylenebilir.

Mayıs Ayında Düz Vitesli Araçların İlan Oranı Arttı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların %72’sini oluşturdu, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %12’sini oluşturdu. Otomatik vitesli araçların ise ilan oranı %16.

İlanların Yakıt Tipine Göre Dağılımı

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %51,56’ya geriledi. LPG’li araçlar %28,61 oranı ile ikinci sırada yer aldı ve ilanlardaki oranı arttı. Benzinli araçlar ise ilanların %19,60’ını oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

Mayıs Ayında Tüketiciler Bütçesine Uygun Araçlara Yöneldi

İkinci el piyasasında mayıs ayında ilanlar en çok 150.000 km.- 200.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %19 oldu. Uygun fiyatlı, yüksek kilometreli araçlar revaçta. 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı %13 ve 100.000 km. – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %17 oldu. 200.000 km. – 300.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise %28 oldu.