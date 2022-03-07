Rusya-Ukrayna Savaşı Hammadde Krizini Derinleştirecek!

Ülkemizde otomotiv ve ticari araç pazarında, yedek parça ve satış sonrası sektörünün gelişiminde önemli roller üstlenen MOTOR AŞİN, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın otomotiv endüstrisine bırakacağı etkiler üzerine değerlendirmelerini paylaştı. Soğuk savaşın başlaması halinde otomotivde maliyetlerin artacağı ifade edilirken, tedarik ve enerji piyasalarındaki gergin atmosferin, otomotive de hammadde tarafında sıçrayarak yeni bir kriz riski ortaya çıkardığı belirtildi. Hali hazırda otomotivin küresel boyutta birçok problemle yüz yüze kaldığını söyleyen MOTOR AŞİN CEO'su Saim Aşçı, Rusya'nın en önemli hammadde tedarikçilerinden olduğuna ve otomotiv sektöründe küresel hammadde ihtiyacının yüzde 40'ını karşıladığına dikkat çekti.

Çip üretiminde gerekli olan hammaddelerde Rusya aktif rol oynuyor

"Otomotivde kullanılan nikelin tedarikinde dünyada üçüncü sırada yer alan Rusya, paladyumun da yüzde 40'ını tek başına karşılıyor."

şeklinde konuşan Aşçı, "Ek olarak çip üretiminde kullanılan neon ve C4F6 (hekzaflorobütadien) gazlarının tedarikinde Rusya, Ukrayna ile birlikte en önemli tedarikçisi konumunda. ABD'nin yılda 8 milyon tondan fazla neon ve C4F6 türü gaz tükettiğini ve Ukrayna'dan ithal ettiğini de hatırlatmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye iki ülkeye toplamda yılda ortalama 1 Milyar Dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştiriyor

Rus otomotiv pazarının geçtiğimiz yıl yüzde 4.3 büyüme göstererek 1.67 milyon araç ürettiğini söyleyen Aşçı, buna karşın "OİB verilerine göre ülkemizin otomotiv ihracatında 9'uncu sırada yer alan Rusya'ya, 2021'de 705 Milyon Dolarlık ihracat yapıldı, bunun 625 Milyon Dolarlık kısmını ise tedarik sanayi kapsıyor. Ukrayna içinse bu rakam 220 Milyon Dolar. Otomotivde ihracatın büyük bölümünü AB ülkelerine yapan ülkemizin, savaş nedeniyle ekonomik darboğaza girecek bu ülkelerden pazar kaybı yaşama riskini göz ardı etmemek gerekiyor." dedi. Savaşın AB ülkelerindeki üretime olacak etkilerine de mercek tutan Aşçı "ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna ve Rusya'dan tedarik ettiği kritik hammaddeleri ve komponentleri alternatif pazarlardan tedarik ederek üretimi regüle edebilir. Fakat bu durum sebebiyle araç başı üretim maliyetlerinin tekrar artacağını öngörüyoruz; iç pazar dahil otomotiv üretiminde ve tedarik sanayinde daralma ile karşı karşıya kalabiliriz." şeklinde konuştu.