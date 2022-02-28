RS Otomotiv Grubu Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'nde Boy Gösterecek!

Ülkemizin köklü otomotiv şirketlerinden RS Otomotiv Grubu, sigorta sektörüne destek vermeye devam ediyor. 3-5 Mart 2022 tarihleri arasında, Antalya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'ne RS Oto Ekspertiz, RS Servis ve RS Boyasız Onarım markalarıyla katılım sağlayacak RS Otomotiv Grubu, 40 yılı aşkın otomotiv tecrübesini sigorta sektörü paydaşlarıyla yakından buluşturacak. 12 yılda 3 milyon araca hizmet verdiklerini dile getiren RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı "Sadece 5 yılda özel onarım teknikleriyle sigorta sektörüne kazandırdığımız tasarruf oranı 1,2 milyar TL seviyesinde. Şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana sigorta sektörüne katma değer sağlıyor, sektörün geleceği için yeni çözüm modelleri üretiyoruz. Kamu, sigorta şirketleri ve sigorta acenteleriyle ilişkilerin gelişiminde rol üstleneceğine inandığımız Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'ne katılım sağlamaktan ve sponsorlarından olmaktan memnuniyet duyuyoruz." açıklamasını yaptı.