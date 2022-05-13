banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı

RS Otomotiv Grubu Tur Assist'i Satın Aldığını Duyurdu

Satış sonrası hizmetlerde yenilikçi ve lider konumu ile bilinen RS Otomotiv Grubu, 25 yılı aşkın süredir başarılı bir şekilde asistans alanında hizmet veren Tur Assist'i İspanyol şirket MAPFRE Asistencia'dan satın aldığını duyurdu. 1996 yılından bu yana ülkemizde asistans alanında faaliyet gösteren ve günümüzde Türkiye'nin en yaygın ağa sahip asistans şirketi olarak konumlanan Tur Assist, yeni dönemde RS Otomotiv Grubu şirketleri arasına katılarak yoluna daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde devam edecek. Şirketin Türkiye'den çekilme kararı almasına müteakip, çok kısa bir süre içinde RS Otomotiv Grubu tarafından satın alınan Tur Assist, 16 Mayıs 2022 itibariyle yüzde yüz yerli ve milli bir marka olarak, aynı isimle operasyonlarını sürdürmeye devam edecek.

Otovitrin 13.05.2022, 15:20
RS Otomotiv Grubu Tur Assist'i Satın Aldığını Duyurdu

Gerçekleştirilen devir teslim töreninde RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı ve MAPFRE Asistencia Genel Müdür Yardımcısı Nelson Alves, satın alma kararına ilişkin görüşlerini paylaştı. Türkiye'nin en yaygın ağa sahip asistans şirketi olarak konumlanan Tur Assist, yeni dönemde yeni bir sayfa açarak paydaşlarına yenilikçi hizmetler sunarak, asistans alanına farklı bir bakış açısı kazandırarak sektöre katma değer sağlamaya devam edecek.

İmza töreninde konuşma yapan MAPFRE Asistencia Genel Müdür Yardımcısı Nelson Alves, karara dair memnuniyetlerini dile getirirken, "Tur Assist'in müşterilerini mağdur etmeyecek bir çözüme odaklanmasını hedefleyerek RS Otomotiv Grubu'nu tercih ettik. Farklı adaylarımız da vardı fakat devri düşünmemiştik. RS'yi seçme sebeplerimizin başında, sektörü ve müşterileri iyi biliyor ve isteklerine cevap verecek tecrübe ile güce sahip olması geliyor." açıklamasını yaptı.

Öte yandan MAPFRE Asistencia Global CEO'su Leire Jimenez şunları ekledi: “MAPFRE Asistencia'nın stratejik odak noktası, diğer uluslararası pazarlardaki diğer girişimlere kayarken, RS Otomotiv Grubu, Tur Assist'in yolculuğunun bir sonraki aşaması için güçlü bir katalizör özelliği kazanacak. RS Otomotiv Grubu'nun Türkiye pazarındaki önemli bir marka olarak konumlanması ile birlikte, Tur Assist'in müşterileri ve çalışanları için mümkün olan en iyi geleceği inşa edeceği şirket olacağına inanıyoruz. Bu karar, Tur Assist'ten tamamen farklı ve ayrı bir şirket olan MAPFRE Sigorta'yı hiçbir şekilde etkilemeyecektir. MAPFRE Sigorta, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile Türkiye'ye değer katmaya devam edecek.” dedi.

RS Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı da satın alma kararlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Ünaldı, "Tur Assist'in güçlü network yapısı, gelişmiş teknolojik alt yapısı, tecrübeli kadrosu ve güçlü marka değeri nedeniyle ülkeden çıkış yapmasına gönlümüz razı olmadı. Hedefimiz, Tur Assist'i eski lider ve yenilikçi günlerine tekrar kavuşturmak olacak. MAPFRE Asistencia gibi global bir gücün varlığını satın alıyor olmanın haklı gururunu, RS Otomotiv Grubu ailesi olarak hep birlikte yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde grup markalarımızın sinerjisinden de faydalanarak, sektörde fark yaratan bir şirket olma yolunda ilk adımımızı atmış bulunmaktayız. Türk esnaflık prensipleri ile 13 yıl önce temellerini sağlam şekilde atan şirketimiz, sigorta sektörüne geniş bir hizmet ağı sunabilen kurumsal yapısıyla, tüm ekip arkadaşlarımızla el ele, Tur Assist gibi güçlü bir markayı daha da kuvvetli hale getirecek, milli bir sermayeye dönüştürme yolunda tüm imkanlarını kullanacak. Tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız, sigorta sektörü ve Türk ekonomisi için hayırlı olmasını temenni ediyorum ve yola bizimle devam edenlerin güvenini de haklı çıkartacağımıza, ekibim adına bizzat söz veriyorum." dedi.

Tur Assist'in bugüne kadar Genel Müdürlüğü'nü başarılı bir şekilde yapan Nihal Asker, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam ederken, Genel Müdürlük görevini 16 Mayıs tarihinde aynı zamanda şirketin yeni hissedarlarından Timur Selçuk Turan'a devredecek. Öte yandan RS Otomotiv Grubu'nun Yönetim Kurulu'nda sektörün önemli bir ismi olan, geçmişte sigorta sektöründe Genel Müdürlük görevini de ifa eden KASİDER Kadın Sigortacılar Derneği'nin Başkanı Sema Tüfekçiler de görev alacak.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
24°
açık