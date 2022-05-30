RS Otomotiv Grubu Automechanica'da Boy Gösterecek!

Ülkemizin köklü otomotiv şirketlerinden RS Otomotiv Grubu, üç farklı kıtadan otomotiv endüstrisinin temsilcilerini buluşturacak Automechanica Fuarı'nda yerini alacak. 2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara RS Otomotiv Grubu; RS Servis, RS Oto Ekspertiz, RS Boyasız Onarım, OtoKonfor, Garantili Oto Servis ve Tur Assist markalarıyla katılacak. 12 yılda 3 milyon araca hizmet veren ve 40 yıllık satış sonrası hizmetler deneyimi bulunan RS Otomotiv Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, fuarın anlam ve önemini dile getirecek görüşlerini paylaştı. Ünaldı, "Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerinden gelecek birçok otomotiv markasının bulunacağı Automechanica'da bizler de yerimizi alacağız. Fuarda RS Boyasız Onarım ile ilgili yeniliklerimizi, MR Termografik Röntgen Cihazı’yla ekspertiz, elektronik şasi ölçümü gibi yenilikçi teknolojilerimizi ziyaretçilerimiz birebir deneyimleme fırsatı yakalayabilecek. Tüm otomotiv profesyonellerini ve otomobil tutkunlarını standımıza bekliyoruz." açıklamasını yaptı.